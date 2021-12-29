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Милан заинтересован в подписании защитника Фенербахче

Италия
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Итальянскому клубу придется заплатить кругленькую сумму

Милан заинтересован в подписании защитника Фенербахче

UEFA

Новина українською

"Милан" интересуется защитником "Фенербахче" Атиллой Солои, сообщает журналист Sky Sport Italia Руди Галетти.

По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 23-летнего венгра от 15 до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют "Челси" и "Атлетико".

В сезоне-2021/22 Солои провел 26 матчей за "Фенербахче", на его счету 2 результативные передачи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Милан Атилла Солои
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