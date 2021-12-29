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Милан заинтересован в подписании защитника Фенербахче
Итальянскому клубу придется заплатить кругленькую сумму
UEFA
"Милан" интересуется защитником "Фенербахче" Атиллой Солои, сообщает журналист Sky Sport Italia Руди Галетти.
По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 23-летнего венгра от 15 до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют "Челси" и "Атлетико".
В сезоне-2021/22 Солои провел 26 матчей за "Фенербахче", на его счету 2 результативные передачи.
????????⚫ #Milan, survey for Attila #Szalai.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 28, 2021
???? The request of #Fenerbahce for the ???????? centre-back is €15/20M. ????⚽#Calciomercato #Transfers #SerieA #SuperLig pic.twitter.com/Agc9zqiwh6
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