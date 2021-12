Милан заинтересован в подписании защитника Фенербахче

"Милан" интересуется защитником "Фенербахче" Атиллой Солои, сообщает журналист Sky Sport Italia Руди Галетти.

По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 23-летнего венгра от 15 до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют "Челси" и "Атлетико".

В сезоне-2021/22 Солои провел 26 матчей за "Фенербахче", на его счету 2 результативные передачи.

????????⚫ #Milan, survey for Attila #Szalai.



???? The request of #Fenerbahce for the ???????? centre-back is €15/20M. ????⚽#Calciomercato #Transfers #SerieA #SuperLig pic.twitter.com/Agc9zqiwh6