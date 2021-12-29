Рома попытается подписать полузащитника Лиона

"Рома" намерена подписать полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса.

По информации Globo, в бразильском футболисте заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. "Лион" требует за 24-летнего полузащитника 45 миллионов евро. Итальянский клуб готов заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Гимараэс провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.