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Рома попытается подписать полузащитника Лиона

Италия
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Жозе считает, что игрок сможет усилить команду

Рома попытается подписать полузащитника Лиона

Новина українською

"Рома" намерена подписать полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса.

По информации Globo, в бразильском футболисте заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. "Лион" требует за 24-летнего полузащитника 45 миллионов евро. Итальянский клуб готов заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Гимараэс провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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В статье: Рома (Рим) Бруно Гимараэс
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