Италия
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Рома попытается подписать полузащитника Лиона
Жозе считает, что игрок сможет усилить команду
"Рома" намерена подписать полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса.
По информации Globo, в бразильском футболисте заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. "Лион" требует за 24-летнего полузащитника 45 миллионов евро. Итальянский клуб готов заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Франции Гимараэс провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
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