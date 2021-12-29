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Бавария, Тоттенхэм и Арсенал поборются за Кулусевски из Ювентуса
Гонка за шведом начнется уже зимой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски может перейти не только в "Тоттенхэм" и "Арсенал", как сообщалось ранее, но и в "Баварию", сообщает La Gazzetta dello Sport. Швед давно находится в шорт-листе у немцев.
У "Юве" нет намерений продать Кулусевски зимой любой ценой, однако клуб отпустит его, если получит приемлемое предложение – в размере 35-40 миллионов евро.
В этом сезоне полузащитник провел 21 матч за "туринцев" забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.
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