Бавария, Тоттенхэм и Арсенал поборются за Кулусевски из Ювентуса

Полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски может перейти не только в "Тоттенхэм" и "Арсенал", как сообщалось ранее, но и в "Баварию", сообщает La Gazzetta dello Sport. Швед давно находится в шорт-листе у немцев.

У "Юве" нет намерений продать Кулусевски зимой любой ценой, однако клуб отпустит его, если получит приемлемое предложение – в размере 35-40 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провел 21 матч за "туринцев" забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.