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Бавария, Тоттенхэм и Арсенал поборются за Кулусевски из Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Гонка за шведом начнется уже зимой

Бавария, Тоттенхэм и Арсенал поборются за Кулусевски из Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски может перейти не только в "Тоттенхэм" и "Арсенал", как сообщалось ранее, но и в "Баварию", сообщает La Gazzetta dello Sport. Швед давно находится в шорт-листе у немцев.

У "Юве" нет намерений продать Кулусевски зимой любой ценой, однако клуб отпустит его, если получит приемлемое предложение – в размере 35-40 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провел 21 матч за "туринцев" забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски
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Источник:
gazzetta.it

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Комментарии (1)
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zafo76
29.12.2021 в 19:16
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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