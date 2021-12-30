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Интер поборется с Ювентусом за нападающего Сассуоло Джанлуку Скаммакку
Итальянские топы в срочном порядке ищут возможность для усиления
Фото: twitter.com/SassuoloUS / Автор: неизвестен
"Интер" намерен посоревноваться с "Ювентусом" за нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. За 22-летнего игрока просят около 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" хочет подписать 22-летнего форварда уже зимой.
Однако "Интер" может опередить "Юве", предложив летом, помимо денег, кого-то из своих футболистов в обмен. "Сассуоло" также не хочет отпускать игрока зимой и склоняется к летнему трансферу.
Известно, что в сделку могут быть включены форвард "нерадзурри" Андреа Пинамонти ( в аренде в "Эмполи") или защитник Лоренцо Пирола (в аренде в "Монце").
В этом сезоне Скамакка провел 19 матчей за "Сассуоло" и забил 6 голов. Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.
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