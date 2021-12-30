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Интер поборется с Ювентусом за нападающего Сассуоло Джанлуку Скаммакку

Италия
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Интер поборется с Ювентусом за нападающего Сассуоло Джанлуку Скаммакку

Фото: twitter.com/SassuoloUS / Автор: неизвестен

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"Интер" намерен посоревноваться с "Ювентусом" за нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакку, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. За 22-летнего игрока просят около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" хочет подписать 22-летнего форварда уже зимой.

Однако "Интер" может опередить "Юве", предложив летом, помимо денег, кого-то из своих футболистов в обмен. "Сассуоло" также не хочет отпускать игрока зимой и склоняется к летнему трансферу.

Известно, что в сделку могут быть включены форвард "нерадзурри" Андреа Пинамонти ( в аренде в "Эмполи") или защитник Лоренцо Пирола (в аренде в "Монце").

В этом сезоне Скамакка провел 19 матчей за "Сассуоло" и забил 6 голов. Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Сассуоло Джанлука Скамакка
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Источник:
football-italia.net

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