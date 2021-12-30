Фиорентина сообщила о четырех подтвержденных случаях коронавируса

Очередной европейский клуб столкнулся с коронавирусной инфекцией. На этот раз вспышка COVID-19 была зафиксирована в стане представителя Серии А - "Фиорентины".

Как сообщает официальный сайт "фиалок", положительные тесты сдали один футболист команды, а также три представителя персонала. Сообщается, что все зараженные отправлены на самоизоляцию. Тренировки в клубе продолжатся в штатном режиме.

После 19 туров "Фиорентина" с 32 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч "фиалок" состоится 6 января против "Удинезе".