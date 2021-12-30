  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фиорентина сообщила о четырех подтвержденных случаях коронавируса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина сообщила о четырех подтвержденных случаях коронавируса

Италия
(1 голосов)

Все зараженные отправлены на самоизоляцию

Фиорентина сообщила о четырех подтвержденных случаях коронавируса

Новина українською

Очередной европейский клуб столкнулся с коронавирусной инфекцией. На этот раз вспышка COVID-19 была зафиксирована в стане представителя Серии А - "Фиорентины".

Как сообщает официальный сайт "фиалок", положительные тесты сдали один футболист команды, а также три представителя персонала. Сообщается, что все зараженные отправлены на самоизоляцию. Тренировки в клубе продолжатся в штатном режиме.

После 19 туров "Фиорентина" с 32 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч "фиалок" состоится 6 января против "Удинезе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Фиорентина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...