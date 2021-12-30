Наши за границей. Италия. Итоги первой части сезона

Предлагаем вам ознакомиться с нашими итогами выступлений украинцев в первой части сезона за команды Серии А. Как в самой лиге, так и в других турнирах. Для Андрея Шевченко, Руслана Малиновского и Виктора Коваленко этот период выдался очень насыщенным и, правду говоря, чаще вызывал отрицательные эмоции.

Андрей Шевченко

Дебют Шевченко в клубном футболе получается очень тяжелым. С ним в семи матчах "Дженоа" потерпела столько же поражений, сколько в 12-ти в сезоне до него - пять. Забив лишь два мяча. Провал в дерби останется жирным пятном, у другого аутсайдера - "Удинезе" - удалось вытащить лишь 0:0. Оправданий вроде эпидемии травм, календаря, неопытности тренера достаточно, но факты из-за них не изменятся. Шевченко принимал команду над зоной вылета и десятой по забитым. Теперь она глубоко в зоне и 16-ая по забитым.

Что касается матчей против грандов - другие аутсайдеры ясно показали, что бояться их не следует. "Удинезе" в матчах против команд Топ-8 набрал четыре очка и забил восемь мячей. "Сампдория" - два очка и восемь мячей. "Венеция" - семь очков и шесть мячей. "Специя" - три очка и семь мячей. "Дженоа" набрала одно очко и забила три мяча. Причем пять из восьми матчей против грандов отыграла при Шевченко. С одним очком и одним голом. 1:18, 1:17, 0:27 по ударам по воротам - до такого конкуренты не опускались.

Неопытность? Взрослая тренерская карьера украинского специалиста до этого сезона насчитывала 52 матча. Тьяго Мотты из "Специи" - десять. Паоло Дзанетти из "Венеции" в Высших дивизионах - ноль. Габриэле Чиоффи, как и Шевченко, принявшего команду ("Удинезе") посреди сезона - ноль в Высших дивизионах. Чиоффи в первом же матче чуть не переиграл "Милан" и забил ему (1:1), а во втором - победил в гостях со счетом 4:0. Травмы? В "Специи" эпидемия была похуже, а "Сампдория" и "Удинезе" по ходу круга теряли лидеров.

"Дженоа" Давиде Баллардини прежде всего не умела побеждать, упускала результат. А еще меняла тактические схемы в каждом матче. При Шевченко она обычно даже была очень далека от результата. А в схемах ударилась в другую крайность - не меняла вообще, хотя 3-5-2 не работала. При этом кадры менялись постоянно, так что о стабильности по-прежнему нельзя было говорить. Ни разу не вышел один и тот же стартовый состав в двух матчах подряд. Хотя такая возможность в каждом матче была. Людей просто отправляли в запас.

Генуэзцы упорно коротко разыгрывали мяч от обороны, раз за разом теряя его и привозя опасные моменты и голы. Проигрывали единоборства, что отмечал и тренер. Тандем форвардов был оторван от центра поля, прессинговал вяло и без поддержки. Разрывы между линиями были огромны. А СМИ заявляли, что Шевченко даже не пытается что-либо изменить. Сам тренер признал, что команда разваливается после первого же пропущенного. Число ошибок в обороне начало уменьшаться лишь в последних двух матчах.

В последнем Шевченко перевел левого латераля Камбиазо на правый фланг, где он со слабой правой ногой больше осторожничал, а слева поставил центрального защитника Кришито. То есть против "Аталанты" играли четыре центральных защитника плюс осторожный крайний. Это помогло перекрыть, полностью остановить ее (0:0). Тренер был очень доволен борьбой и дисциплиной игроков, получил немало комплиментов от прессы и болельщиков. Но, как заявил капитан Кришито, эта ничья больше для морали, чем для турнирной таблицы.

"Дженоа" и Шевченко 18-ые в пяти очках от 17-го места. На котором идет "Специя". Они еще должны очень много своим болельщикам.

Единственную победу в каденции Андрея Николаевича команда одержала в Кубке. Дома, со счетом 1:0, над последней командой Серии А "Салернитаной". При этом обе команды играли скорее на уровне Серии Б.

Руслан Малиновский

Малиновский также должен немало. По традиции он начал сезон слабо, и СМИ недоуменно вопрошали, куда же поделся лучший ассистент предыдущего, отмечали плохую физическую форму. Сам он и Джан Пьеро Гасперини отвечали словами об операции на грыже и ожидаемо медленном вкатывании в сезон после нее. При этом тренер усиленно пытался ставить его в стартовый состав. Особенно не хватало точности в передачах (как писал Calcio Atalanta, против "Удинезе" "терял мячи на грани преступления"). Круг он завершил с 76-ю процентами точных.

Другие аспекты, правда, начали налаживаться. По ударам (2.3) он лучше, чем в предыдущем сезоне, и замыкает Топ-10 лиги, если не считать центрфорвардов. По дриблингу и передачам под удары замыкает Топ-10 даже с учетом форвардов, оставаясь на уровне предыдущих сезонов. По общему числу передач лучше, чем тогда (31). В неудачных матчах команды, как против "Фиорентины", "Ромы", "Дженоа", "Удинезе", он был чуть ли не единственным, кто обострял, старался, брал игру на себя. Проблемой оставалась точность всех этих действий.

Он отлично отыграл против "Сассуоло", поучаствовав передачами в двух голах (2:1). Просто разрывал "Интер", нанеся шесть ударов по воротам и отдав пять пасов под удары. В частности, забив классным ударом левой. Эту ногу на послематчевой пресс-конференции Гасперини предложили признать мировым достоянием ЮНЕСКО. Проблема в том, что Гасп убрал с поля Руслана слишком рано, и "Аталанта" потеряла победу (2:2). Против "Ювентуса" в гостях (1:0) тяжело работал, "Наполи" в гостях (3:2) забил классным ударом в начале матча.

К его активности, стараниям, спортивной наглости нет претензий. Четыре гола за круг - ровно половина того, что забивал и год, и два назад за полный сезон. Но один ассист после 12-ти за полный предыдущий сезон, после весенней феерии - мало. Да и слишком уж часто СМИ кардинально расходились в оценках его игры в одном и том же матче. Остается ждать, что проведет второй круг так же мощно и стабильно, как и в сезонах 2019/20 и 2020/21.

Всего в первом круге в лиге отыграл 17 матчей, 12 из них - с первых минут. Ни одного (!!!) полного. "Аталанта" идет четвертой и выдала лучший первый круг в каденции Гасперини, как по месту, так и по набранным очкам.

В целом тренер слишком передерживал Руслана в запасе, выпускал его реже, чем следовало. Особенно это проявилось в Лиге Чемпионов, где начал на поле лишь три матча из шести. Впрочем, и в этом турнире проявлялись те же тенденции, аспекты. В обоих матчах против "Вильярреала" украинец играл отлично. Хотя и во втором вышел на замену лишь на 46-ой минуте при счете 0:2. Тогда и забил ударом с 18-ти метров, попадал в каркас ворот. В первом матче также участвовал в голе, с его паса попадали в каркас.

С другой стороны, в обоих матчах против "Янг Бойз" было слишком много неточности. А против "Манчестер Юнайтед" он получил лишь 22 минуты.

"Аталанта" пять раз в турнире открывала счет, но выиграла лишь один матч. В целом пропустила 13 мячей. Шесть раз упускала преимущество в счете. В решающем матче уступала со счетом 0:3. Так что закономерно заняла лишь третье место в группе.

Виктор Коваленко

Коваленко отыграл больше полных матчей, чем Руслан - пять, отдал больше ассистов - два. Начинал почти столько же матчей на поле - 11. Выше была и его точность передач (80), и общее их количество. После лучших матчей его не раз называли мозгом, дирижером "Специи". Гол и ассист против "Салернитаны" и ассист против "Торино" принесли команде шесть очков из 16-ти. Но и здесь стабильности не было. А по атакующим показателям Виктор уступал Руслану в разы. Гол, пусть и классным крученым ударом, остался его единственным.

Вначале говорили о его усталости, затем о травме. Игру против "Удинезе" (0:1) Евроспорт описал "плакал, когда мяч попадал к нему". В стартовый состав в центр поля попадали крайние защитники Сала, Феррер и Симоне Бастони, но не он. Его то ставили последним опорником с розыгрышем на одной линии с защитниками, то выдвигали вперед практически до штрафной соперника.

Последнее, как раз после перехода с 4-4-2 на 4-3-3, выглядело гораздо лучше. Тогда появились эпитеты о мозге, дирижере и даже о самом техничном игроке команды. Но вскоре он стал все чаще и чаще выпадать из игры, все реже и реже касаться мяча. Уже начали писать о том, что "исчезает в тумане" и "играет как в замедленной съемке". После десяти выходов в "старте" подряд два последних матча круга он уже начинал не на поле. И "Специя" остановила крепкий "Эмполи", а затем даже выиграла в Неаполе.

В Кубке еще в августе отыграл 86 минут против "Порденоне" из Серии Б. "Специя" победила со счетом 3:1, прошла дальше, но уже успела вылететь, также от команды из Серии Б. На этот раз без участия Виктора.