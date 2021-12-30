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В клубе Малиновского выявлено два случая заражения коронавирусом

Италия
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Вот только клуб не называет имена

В клубе Малиновского выявлено два случая заражения коронавирусом

Фото: ФК Аталанта

Новина українською

"Аталанта" сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе. Имена футболистов не называются.

Отмечается, клуб принял все меры согласно антиковидному протоколу.

Следующий матч "Аталанта" проведет 6 января, когда на своем поле примет "Торино". Добавим, что за команду из Бергамо выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

На данный момент "Аталанта" занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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Источник:
ФК Аталанта

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