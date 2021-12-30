Эдин Джеко отстранен от тренировок из-за подозрения на коронавирус

Нападающий "Интера" Эдин Джеко отстранен из-за подозрения на коронавирус, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, врачи зафиксировали у 35-летнего боснийца симптомы простуды и отправили футболиста домой. Сообщается, что при этом все игроки "Интера", прибывшие на базу команды, уже сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.

В сезоне-2021/22 Джеко провел 24 матча за "Интер", на его счету 11 голов и 5 результативных передач.