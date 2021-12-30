Италия
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Барселона и Челси интересуются де Лигтом
Защитник может сменить клуб
Защитник итальянского "Ювентуса" Маттейс де Лигт может сменить команду в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы испанская "Барселона" и английский "Челси". Об этом сообщает football-italia.
С лета 2022 года отступные за де Лигта будут составлять € 120 млн.
В нынешнем сезоне нидерландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии.
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