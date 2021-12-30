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Барселона и Челси интересуются де Лигтом

Италия
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Защитник может сменить клуб

Барселона и Челси интересуются де Лигтом

Новина українською

Защитник итальянского "Ювентуса" Маттейс де Лигт может сменить команду в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы испанская "Барселона" и английский "Челси". Об этом сообщает football-italia.

С лета 2022 года отступные за де Лигта будут составлять € 120 млн.

В нынешнем сезоне нидерландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Челси (Лондон) Матейс де Лигт
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