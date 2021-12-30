Барселона может включить Депая в сделку по подписанию Мораты

"Барселона" может продать полузащитника Мемфиса Депая в "Ювентус", чтобы ускорить переход Альваро Мораты, сообщает Goal.com. "Сине-гранатовые" хотят заполучить форварда уже зимой.

Сообщается, что "Барса" готова продать "Ювентусу" Мемфиса Депая, чтобы сейчас осуществить переход испанца. "Барселона" уже связалась с представителями Мораты, чтобы предложить им этот трансфер.

"Ювентус" же сомневается в необходимости подписании Депая. Итальянцев не устраивает физическое состояние игрока, который не играет из-за мышечной травмы.

Мората в этом сезоне провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. У Депая 8 голов и 2 голевые передачи в 21 игре.