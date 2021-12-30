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Барселона может включить Депая в сделку по подписанию Мораты

Италия
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Клуб хочет продать голландца в "Ювентус"

Барселона может включить Депая в сделку по подписанию Мораты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" может продать полузащитника Мемфиса Депая в "Ювентус", чтобы ускорить переход Альваро Мораты, сообщает Goal.com. "Сине-гранатовые" хотят заполучить форварда уже зимой.

Сообщается, что "Барса" готова продать "Ювентусу" Мемфиса Депая, чтобы сейчас осуществить переход испанца. "Барселона" уже связалась с представителями Мораты, чтобы предложить им этот трансфер.

"Ювентус" же сомневается в необходимости подписании Депая. Итальянцев не устраивает физическое состояние игрока, который не играет из-за мышечной травмы.

Мората в этом сезоне провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. У Депая 8 голов и 2 голевые передачи в 21 игре.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Барселона Альваро Мората Мемфис Депай
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Источник:
goal.com

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