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Барселона может включить Депая в сделку по подписанию Мораты
Клуб хочет продать голландца в "Ювентус"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" может продать полузащитника Мемфиса Депая в "Ювентус", чтобы ускорить переход Альваро Мораты, сообщает Goal.com. "Сине-гранатовые" хотят заполучить форварда уже зимой.
Сообщается, что "Барса" готова продать "Ювентусу" Мемфиса Депая, чтобы сейчас осуществить переход испанца. "Барселона" уже связалась с представителями Мораты, чтобы предложить им этот трансфер.
"Ювентус" же сомневается в необходимости подписании Депая. Итальянцев не устраивает физическое состояние игрока, который не играет из-за мышечной травмы.
Мората в этом сезоне провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. У Депая 8 голов и 2 голевые передачи в 21 игре.
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