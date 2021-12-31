Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе

Экс-форвард "Динамо" Лукаш Теодорчик, покинул итальянский " Удинезе ".

Официальный сайт клуба объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним поляком. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

При этом, как сообщают турецкие СМИ, поляк близок к приходу в "Бешикташ", за который уже выступает экс-одноклубник – Домагой Вида.

Агент игрока уже предложил услуги форварда турецкому клубу, который интересовался Лукашем прошлой зимой.

Напомним, в "Удинезе" Теодорчик перешел летом 2018 года из бельгийского "Андерлехта" и провел за эту команду 32 матча (1 гол, 1 голевая передача). С осени 2020 года экс-динамовец выступал на правах аренды за "Шарлеруа" (17 матчей, 1 гол).