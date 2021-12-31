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Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе

Италия
(1 голосов)

Лукаш Теодорчик может продолжить карьеру в Турции

Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе

udinese.it

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Лукаш Теодорчик, покинул итальянский "Удинезе".

Официальный сайт клуба объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним поляком. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

При этом, как сообщают турецкие СМИ, поляк близок к приходу в "Бешикташ", за который уже выступает экс-одноклубник – Домагой Вида.

Агент игрока уже предложил услуги форварда турецкому клубу, который интересовался Лукашем прошлой зимой.

Напомним, в "Удинезе" Теодорчик перешел летом 2018 года из бельгийского "Андерлехта" и провел за эту команду 32 матча (1 гол, 1 голевая передача). С осени 2020 года экс-динамовец выступал на правах аренды за "Шарлеруа" (17 матчей, 1 гол).

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В статье: Лукаш Теодорчик Удинезе (Удине)
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Источник:
ФК Удинезе

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