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Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе
Лукаш Теодорчик может продолжить карьеру в Турции
udinese.it
Экс-форвард "Динамо" Лукаш Теодорчик, покинул итальянский "
Официальный сайт клуба объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним поляком. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
При этом, как сообщают турецкие СМИ, поляк близок к приходу в "Бешикташ", за который уже выступает экс-одноклубник – Домагой Вида.
Агент игрока уже предложил услуги форварда турецкому клубу, который интересовался Лукашем прошлой зимой.
Напомним, в "Удинезе" Теодорчик перешел летом 2018 года из бельгийского "Андерлехта" и провел за эту команду 32 матча (1 гол, 1 голевая передача). С осени 2020 года экс-динамовец выступал на правах аренды за "Шарлеруа" (17 матчей, 1 гол).
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