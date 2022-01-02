Король молока, долгов и футбола. Калисто Танци умер, но его Парму 90-х навсегда запомнят

Первого января от пневмонии в возрасте 83-ех лет скончался Калисто Танци. Человек, благодаря которому футбольный мир узнал о таком городе и такой команде как "Парма". У выросших в 90-х годах 20-го века одно воспоминание об этой команде вызывает улыбку и возвращает в детство. Даже у тех, кто не болел за неё. Впрочем, не симпатизировать ей было невозможно. Невозможно было и не впасть в шоковое состояние при новостях о падении владельца и клуба.

Повна хата Пармалата

Город Парма давно гордился своим университетом, одним из старейших в Европе. Гордился сыром пармезан, ветчиной, музыкой. Здесь родились Джузеппе Верди и Артуро Тосканини, долго работал и похоронен Никколо Паганини. Здесь родился и великий режиссер Бернардо Бертолуччи. Здесь расположены наибольший молочный концерн в Италии Parmalat и наибольший производитель макаронных изделий в стране Barilla. А вот футбола не было. За ним ехали в столицу провинции, к "Болонье", выигравшей семь Скудетто уже к 1964-ому году.

Человек, создавший Parmalat с нуля в 1961-ом году, в 22-летнем возрасте, к 1991-му превратил его во всемирно известного молочного гиганта. Со 130-ю заводами от Австралии до Колумбии. Настолько мощного, что по вопросу его охвата рынка Италии даже заседал Антимонопольный комитет. А это, когда речь идет о всего лишь пищевой индустрии, необычное событие. Молочные изделия, различные консервированные продукты, чипсы, батончики - повна хата Пармалата была у каждой итальянской хозяйки. И не только итальянской.

Еще в 1984-ом году Танци стал кавалером "Ордена за трудовые заслуги". В 1999-ом - "Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой" - важнейшей награды Италии. Не случайно, ведь его идеи об упаковке, подогреве, что сохраняло молоку жизнь на шесть недель, маркетинге стали революционными в области. И он установил настолько безраздельный контроль над молочной индустрией Италии, что La Repubblica дала заголовок своей статье о коллапсе компании: "В один день Италия осталась без молока".

В когорте лучших

Впервые в своей истории в Серию А "Парма" вышла в 1990-ом году, до официального перехода в руки Танци. Но главным спонсором клуба он был еще до этого. Также он спонсировал гонщиков-чемпионов Формулы 1 Ники Лауду и Нельсона Пике, одного из лучших представителей зимнего спорта в истории Ингемара Стейнмарка. В футболе купил бразильский клуб "Палмейрас". Так что покупка клуба из практически родного города (вообще-то, родился Калисто недалеко, в Колеччио) была абсолютно логичным и ожидаемым шагом.

Денег на клуб он не жалел. Приводя лучших игроков. Дзола, Кьеза, Асприлья, Стоичков (на тот момент действующий обладатель Золотого Мяча), Дино Баджо, Тюрам, Каннаваро, Креспо, Верон, Сенсини, Ортега, Бролин. В такой россыпи звезд даже Филиппо Индзаги не сумел пробиться и был вынужден уходить в "Аталанту". Здесь вырастили Джанлуиджи Буффона, не побоявшись бросить его в бой уже в 17-летнем возрасте. Именно благодаря этому он не покинул клуб еще в юности, хотя у него были предложения от "Милана" и "Болоньи".

"Парма" была очень сильной командой, которая выиграла намного меньше, чем заслужила. Если бы мы носили форму "Ювентуса", то выиграли бы все. Я говорю о менталитете победителей, о культуре. Мы были молоды. Возможно, слишком молоды". "Намного меньше" - это восемь трофеев в 1992-2002 годах. Больше среди итальянских команд за последние 30 лет брали лишь "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Лацио". А больше ее четырех Евротрофеев во всей истории завоевали лишь туринская и две миланские команды.

Три Кубка Италии. Два их них - в прямой битве с "Ювентусом" Марчелло Липпи. Суперкубок Европы-1994, выигранный у "Милана" Фабио Капелло. Два Кубка УЕФА, один выигран в финале также у "Ювентуса" Липпи. Суперкубок Италии, выигранный в первом матче Андрея Шевченко за "Милан". Кубок Кубков. Плюс финал последнего турнира. Три из этих трофеев - за "золотые" сто дней. Борьба за Скудетто. И даже больше, чем трофеи - любовь нейтральных болельщиков за яркую игру, за смелость, даже наглость, за стремление атаковать.

Оборонительный "Ювентус" Липпи в те годы все, кроме его болельщиков, ненавидели. Даже обвиняли его в махинациях с арбитрами и допингом. На этом фоне "Парма" виделась светлым чистым андердогом. Именно "крестоносцев" большую часть 90-х считали главным соперником "Ювентуса". Настолько, что они вынуждены были отказаться от своей исторической белой в полоску формы, которая служила им гостевой и которая в свое время была взята как раз у "Юве". Участникам Крестового Похода против Турина такая форма не подходила.

"Мы получили будущее, о котором никто из нас даже не мог мечтать", - говорил капитан команды в начале 90-х Лоренцо Минотти, игравший за неё ещё в Серии Б. "Выиграть трофей на "Уэмбли" перед 15-ю тысячами наших болельщиков казалось немыслимым. Благодаря Танци, "Парма" стала одной из важнейших команд в Италии и Европе". "Я поклялся, что никогда больше не буду тренировать. Говорил, что не хочу быть богатейшим человеком на кладбище. Но Танци не мог отказать", - заявил Арриго Сакки после возвращения в клуб в начале 2000-х.

"Меня беспокоило, что мои дети и супруга не видели меня в "Парме". Это наследие, которое как отец я должен передать им. Мой сын даже недоуменно спросил, зачем я иду туда. И тогда я еще сильнее подумал, что обязан вернуться. Чтобы он понял", - заявил Буффон после возвращения в команду летом 2021-го. Это наследие было создано в эру Танци благодаря Танци. Причем не только трофеи и игроки, но и тренеры. Сакки работал здесь ещё в спонсорские времена. Здесь первый шанс на авансцене получили Карло Анчелотти и Чезаре Пранделли.

Фабрика долгов

Та "Парма" и вправду могла сделать ещё больше, выиграть ещё больше. В лиге при творце той команды Невио Скале восхищала, но никак не могла найти стабильность и не сумела попасть в Топ-2 ни разу. С Анчелотти попала, но набрала на два очка меньше, чем тот же "Ювентус" Липпи. Кроме того, Карлетто заблокировал переход Роберто Баджо. А сам Калисто, уже понимая финансовую ситуацию - переход Криштиану Роналду в 2003-ем. Капелло чуть не пришёл тренировать команду, Анчелотти чуть не вернулся перед тем, как пришёл в "Милан".

Роналду Пранделли умолял взять, видя в нем "стопроцентного феномена". Сын Калисто и президент клуба Стефано на свой страх и риск предложил 11 миллионов евро, но сын Алекса Фергюсона приехал с чеком на 12.5 и увез Криша в Манчестер. А остальное, как говорится - история.

В том же 2003-ем году империя Танци пала. Оказалось, что она вовсе не была чистой и светлой. Оказалось, что тонула еще до приобретения "Пармы". Тогда удалось привлечь капитал выходом на Миланскую биржу, а создать ширму и иллюзию ликвидности, завлечь спонсоров, запутать налоговые органы именно поддержкой спорта, а также покупкой телеканала, созданием турагенства. У банка брали кредиты, покупали компании по завышенной цене, продавцы, также должники банка, передавали ему деньги. Вновь ощущение ликвидности и рабочей атмосферы.

Выдала Пармалат неспособность заплатить по облигациям всего лишь 150 миллионов евро. С целью доказать способность, концерн напомнил о счёте в банке на Каймановых островах на четыре миллиарда евро, уже включённом как актив. Но проверка показала, что там денег нет вообще. А полная проверка - дыру в 14 миллиардов. В восемь раз большую, чем официально сообщали. Таким образом, речь шла о наибольшем падении в истории Европы. Как заявила Генпрокуратура Италии - о наибольшей фабрике долгов в истории Европейского капитализма.

40 тысяч акционеров и держателей облигаций потеряли деньги. Танци потерял клуб, которым управляли назначенные судом люди. Он попал под суд сразу по нескольким делам, и через 11 лет разбирательств был в итоге приговорён к 17-ти с половиною годам лишения свободы. Принадлежащие ему картины, которые он прятал у друзей (среди них Пикассо, Ван Гога, Мoне), в итоге нашли и в 2019-ом году продали на аукционе. Причём первого - за два миллиона евро. У Калисто отобрали все ордена, что было наибольшим позором.

Живы!

Правда, судьба сжалилась над ним и над "Пармой". Большую часть заключения он провел дома, поскольку по возрасту и состоянию здоровья виновные в экономических преступлениях могли просить о таком. Он рассказывал, что ему разрешено покидать дом на три часа в день, что занимается садом и шестью внуками. А клуб не обанкротился тогда, даже продержался в Серии А 11 из 12-ти последующих сезонов. А когда все же обанкротился - начал путь наверх из Серии Д со Скалой в качестве президента и 10.5 тысячами абонементов.

Такой дух, такой энтузиазм болельщиков, такой приём Скалы, быстрый выход в Серию А и покупка американскими бизнесменами из семьи Краузе не были бы возможными без эры Танци, без созданного ею ореола. Кайл Краузе заявил, что именно память о 90-х и болельщики побудили его купить именно этот клуб. Да, удержать его в Серии А не удалось, но он жив, Буффон там, и Краузе планируют вернуться на позиции 90-х. Тренируясь на базе в том же Колеччио, которую тогда построил Танци.

Пармалат, кстати, также жив. Остается крупнейшим покупателем фермерского молока в Италии, принадлежит французской компании Lactalis и достигает годового дохода в шесть миллиардов евро.

Так что в Парме есть прошлое, есть и будущее. А Танци? Пусть покоится с миром. Он обманул многих, но точно не обманул болельщиков, которым обещал показать их команду всей Европе и заставить Европу помнить о ней. Чёткий положительный след в футболе он точно оставил.