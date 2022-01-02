Милан вновь попытается подписать форварда Торино

"Милан" вновь интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, который летом 2022 года станет свободным агентом. Как известно игрок не желает продлевать контракт с туринцами.

Клуб Пиоли в свою очередь хочет усилить атаку, так как сейчас в передней линии есть два возрастных нападающих: Златан Ибрагимович и Оливье Жиру.

Кроме Белотти, в шорт-лист Фредерико Массары и Паоло Мальдини входят форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка и нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка.