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Милан вновь попытается подписать форварда Торино
Игрок нужен Пиоли
"Милан" вновь интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, который летом 2022 года станет свободным агентом. Как известно игрок не желает продлевать контракт с туринцами.
Клуб Пиоли в свою очередь хочет усилить атаку, так как сейчас в передней линии есть два возрастных нападающих: Златан Ибрагимович и Оливье Жиру.
Кроме Белотти, в шорт-лист Фредерико Массары и Паоло Мальдини входят форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка и нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка.
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Источник:Сalciomercato
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