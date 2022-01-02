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Милан вновь попытается подписать форварда Торино

Италия
(1 голосов)

Игрок нужен Пиоли

Милан вновь попытается подписать форварда Торино

Новина українською

"Милан" вновь интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти, который летом 2022 года станет свободным агентом. Как известно игрок не желает продлевать контракт с туринцами.

Клуб Пиоли в свою очередь хочет усилить атаку, так как сейчас в передней линии есть два возрастных нападающих: Златан Ибрагимович и Оливье Жиру.

Кроме Белотти, в шорт-лист Фредерико Массары и Паоло Мальдини входят форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка и нападающий "Пизы" Лоренцо Лукка.

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В статье: Златан Ибрагимович Оливье Жиру Милан Андреа Белотти
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Источник:
Сalciomercato

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