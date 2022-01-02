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У двух игроков Ромы обнаружен коронавирус перед матчами с Миланом и Юве

Италия
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У двух игроков Ромы обнаружен коронавирус перед матчами с Миланом и Юве

AS Roma / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Ромы" сообщает, что два футболиста римлян заразились коронавирусом.

"Клуб подтверждает, что тесты двух футболистов показали положительный результат на COVID-19 по итогам последнего молекулярного тестирования всей команды после недавнего зимнего перерыва. Ответственные медицинские службы были незамедлительно уведомлены.

Оба игрока, прошедших ранее вакцинацию, чувствуют себя хорошо и перешли в режим домашней изоляции", – говорится в официальном сообщении клуба.

6-го и 9-го января "волки" сыграют против "Милана" и туринского "Ювентуса" в рамках Серии А.

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В статье: Рома (Рим) коронавирус
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Источник:
AS Roma

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