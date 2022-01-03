Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Златан среди них? Трое игроков Милана близки к возвращению на поле
Были в лазарете
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты атаки итальянского "Милана" постепенно работают над полноценным камбеком после реабилитации. Нападающие "россонери" Златан Ибрагимович и Рафаэл Леау уже залечили повреждения и полноценно тренируются в общей группе.
При этом полузащитник Анте Ребич провел лишь часть занятия с первой командой, затем он продолжил сессию в индивидуальном порядке.
Buone notizie da #Milanello— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 2, 2022
In gruppo #Ibrahimovic e #Leao, per #Rebic prima parte in gruppo e poi individuale sul campo
Напомним, хорватский хавбек не выходил на поле с начала ноября. Леау попал в лазарет в начале зимы, а Ибрагимович успел пропустить поединок с "Эмполи" (4:2). Уже 6 января "Милан" примет столичную "Рому" в рамках 20-го тура Серии А.
Популярное сейчас
- Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Григорчук: Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время
- Битва Челси и Ливерпуля, поражение Реала, победа Барселоны. Главные новости за 2 января
- Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО