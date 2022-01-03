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Златан среди них? Трое игроков Милана близки к возвращению на поле

Италия
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Были в лазарете

Златан среди них? Трое игроков Милана близки к возвращению на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты атаки итальянского "Милана" постепенно работают над полноценным камбеком после реабилитации. Нападающие "россонери" Златан Ибрагимович и Рафаэл Леау уже залечили повреждения и полноценно тренируются в общей группе.

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При этом полузащитник Анте Ребич провел лишь часть занятия с первой командой, затем он продолжил сессию в индивидуальном порядке.

Напомним, хорватский хавбек не выходил на поле с начала ноября. Леау попал в лазарет в начале зимы, а Ибрагимович успел пропустить поединок с "Эмполи" (4:2). Уже 6 января "Милан" примет столичную "Рому" в рамках 20-го тура Серии А.

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В статье: Златан Ибрагимович Анте Ребич Милан Рафаэль Леао
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