Златан среди них? Трое игроков Милана близки к возвращению на поле

Футболисты атаки итальянского "Милана" постепенно работают над полноценным камбеком после реабилитации. Нападающие "россонери" Златан Ибрагимович и Рафаэл Леау уже залечили повреждения и полноценно тренируются в общей группе.

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При этом полузащитник Анте Ребич провел лишь часть занятия с первой командой, затем он продолжил сессию в индивидуальном порядке.

Buone notizie da #Milanello

In gruppo #Ibrahimovic e #Leao, per #Rebic prima parte in gruppo e poi individuale sul campo — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 2, 2022

Напомним, хорватский хавбек не выходил на поле с начала ноября. Леау попал в лазарет в начале зимы, а Ибрагимович успел пропустить поединок с "Эмполи" (4:2). Уже 6 января "Милан" примет столичную "Рому" в рамках 20-го тура Серии А.