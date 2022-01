Златан среди них? Трое игроков Милана близки к возвращению на поле

Футболисты атаки итальянского "Милана" постепенно работают над полноценным камбеком после реабилитации. Нападающие "россонери" Златан Ибрагимович и Рафаэл Леау уже залечили повреждения и полноценно тренируются в общей группе.

При этом полузащитник Анте Ребич провел лишь часть занятия с первой командой, затем он продолжил сессию в индивидуальном порядке.

Buone notizie da #Milanello

In gruppo #Ibrahimovic e #Leao, per #Rebic prima parte in gruppo e poi individuale sul campo