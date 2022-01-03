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Официально: Фиорентина приобрела действующего чемпиона Франции

Италия
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Теперь француз будет защищать цвета "фиалок"

Официально: Фиорентина приобрела действующего чемпиона Франции

Fiorentina

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Пресс-служба "Фиорентины" объявила, что руководство приобрело все права на футболиста "Лилля" Жонатана Иконе. Во Флоренции он будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне 23-летний хавбек был одним из ведущих исполнителей в стане "догов". Напомним, "Лилль" стал чемпионом Франции по итогам кампании-2020/21, также клуб выиграл Суперкубок страны.

Жонатан – воспитанник "Пари Сен-Жермен", ранее он выступал за "Монпелье". В общей сложности полузащитник провел 157 матчей в Лиге 1 (13 голов). Новичок "фиалок" сыграл 4 поединка за национальную сборную Франции (1 забитый мяч).

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Жонатан Иконе Лилль
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Источник:
Fiorentina

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