Дженоа Шевченко нашел усиление в Чемпионшипе

Итальянский "Дженоа", главным тренером которого является Андрей Шевченко, в ближайшее время может усилить центре защиты.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "гриффоны" намерены арендовать центрального защитника "Брайтона" Лео Остигарда. Ожидается, что сегодня, 3 января 22-летний норвежец прибудет в Геную для прохождения медосмотра.

Отметим, сейчас Лео играет на правах аренды за "Сток Сити". В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол. Добавим, что