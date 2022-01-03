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Дженоа Шевченко нашел усиление в Чемпионшипе
"Гриффоны" близки к аренде центрального защитника
Фото: gianlucadimarzio.com
Итальянский "Дженоа", главным тренером которого является Андрей Шевченко, в ближайшее время может усилить центре защиты.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "гриффоны" намерены арендовать центрального защитника "Брайтона" Лео Остигарда. Ожидается, что сегодня, 3 января 22-летний норвежец прибудет в Геную для прохождения медосмотра.
Отметим, сейчас Лео играет на правах аренды за "Сток Сити". В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол. Добавим, что
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