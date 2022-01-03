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Милан может подписать контракт с полузащитником Лилля

Италия
(1 голосов)

Он может заменить Кессье

Милан может подписать контракт с полузащитником Лилля

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Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш может стать игроком "Милана". Итальянский клуб рассматривает трансфер португальского футболиста, а сам Саншеш не против перехода. Об этом пишет Calciomercato.

В "Милане" рассматривают 24-летнего Саншеша в качестве замены Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Саншеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет услуги футболиста "Милана" Рафаэля Леао. На встрече по продлению контракта со своим игроком, "Милан" может затронуть и тему Саншеша.

Контракт Саншеша с "Лиллем" истекает в 2023 году.

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В статье: Милан Ренату Саншеш Лилль
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
03.01.2022 в 15:44
Хотят весь Лиль скупить,Ботмана,а теперь Саншеша! Лучше Забарного вместо Ботмана
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