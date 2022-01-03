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Милан может подписать контракт с полузащитником Лилля
Он может заменить Кессье
Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш может стать игроком "Милана". Итальянский клуб рассматривает трансфер португальского футболиста, а сам Саншеш не против перехода. Об этом пишет Calciomercato.
В "Милане" рассматривают 24-летнего Саншеша в качестве замены Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Саншеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет услуги футболиста "Милана" Рафаэля Леао. На встрече по продлению контракта со своим игроком, "Милан" может затронуть и тему Саншеша.
Контракт Саншеша с "Лиллем" истекает в 2023 году.
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