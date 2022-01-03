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Моуриньо хочет подписать контракт с полузащитником Тоттенхэма

Италия
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Осталось начать переговоры

Моуриньо хочет подписать контракт с полузащитником Тоттенхэма

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Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении в клуб французского полузащитника "Тоттенхэма" Тангая Н’Домбеле. Об этом пишет Corriere Dello Sport.

25-летний Ндомбеле перешёл в английский клуб из "Лиона" за € 60 млн в 2019 году.

Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть голевых передач.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Танги Ндомбеле Тангай Н'Домбеле
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