Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо хочет подписать контракт с полузащитником Тоттенхэма
Осталось начать переговоры
Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении в клуб французского полузащитника "Тоттенхэма" Тангая Н’Домбеле. Об этом пишет Corriere Dello Sport.
25-летний Ндомбеле перешёл в английский клуб из "Лиона" за € 60 млн в 2019 году.
Под руководством Моуринью французский футболист принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав шесть голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА
- В Англии назвали зарплату Миколенко в Эвертоне
- Битва Челси и Ливерпуля, поражение Реала, победа Барселоны. Главные новости за 2 января
- Лукаку: Я недоволен ситуацией. Тухель поменял систему, но я не сдамся, продолжаю быть профессионалом
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...