Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника

" Дженоа " официально объявила о подписании 24-летнего правый защитник "Янг Бойз" Сильвана Хефти.

В свое новой команде Хефти взял №36.

Какой либо информации о соглашении клуб не дает, но ранее СМИ писали, что данный трансфер обойдет "грифонам" в 5 млн евро.

В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ну и отметим, что это первый трансфер "Дженоа" при Андрее Шевченко.