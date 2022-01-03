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Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника
Сильван Хефти перебрался в Серию А
genoacfc.it
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В свое новой команде Хефти взял №36.
Какой либо информации о соглашении клуб не дает, но ранее СМИ писали, что данный трансфер обойдет "грифонам" в 5 млн евро.
В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
Ну и отметим, что это первый трансфер "Дженоа" при Андрее Шевченко.
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