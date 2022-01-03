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Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника

Италия
(1 голосов)

Сильван Хефти перебрался в Серию А

Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника

genoacfc.it

Новина українською

"Дженоа" официально объявила о подписании 24-летнего правый защитник "Янг Бойз" Сильвана Хефти.

В свое новой команде Хефти взял №36.

Какой либо информации о соглашении клуб не дает, но ранее СМИ писали, что данный трансфер обойдет "грифонам" в 5 млн евро.

В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ну и отметим, что это первый трансфер "Дженоа" при Андрее Шевченко.

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В статье: Дженоа (Генуя) Сильван Хефти
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
03.01.2022 в 20:16
Ну не знаю захист в дженоа ще куда не йшло але по 1-2 удари за гру.... можливо краще атаку та півзахист укріпляти?)
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