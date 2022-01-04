Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подмога в атаку для команды Шевченко. Экс-форвард Милана может вернуться в Дженоа
Ранее он уже играл за генуэзцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетные источники активно сообщают о том, что итальянская "Дженоа" работает над трансферами. В частности, руководство клуба желает вернуть на Апеннины польского форварда Кшиштофа Пентека, который на данный момент выступает за берлинскую "Герту".
Как информирует Sky Sport Italia, клубы уже уладили детали сделки. Речь идет об аренде с правом выкупа за 17 миллионов евро. Сейчас ожидается ответ самого нападающего.
Напомним, Пентек выступал за "Дженоа" с августа 2018-го по январь 2019-го. Также ранее Кшиштоф защищал цвета польских "Лехии", "Заглембе", "Краковии"; итальянского "Милана". В текущем сезоне 26-летний поляк провел за берлинцев 14 матчей (4 гола и 2 ассиста).
Популярное сейчас
- Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ
- Хет-трик за 17 минут. Мбаппе забил юбилейные голы за ПСЖ и в карьере в целом
- Эквадорец для Динамо, поражение МЮ, первый новичок Шевченко. Главные новости за 3 января
- Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах