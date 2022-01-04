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Подмога в атаку для команды Шевченко. Экс-форвард Милана может вернуться в Дженоа

Италия
(1 голосов)

Ранее он уже играл за генуэзцев

Подмога в атаку для команды Шевченко. Экс-форвард Милана может вернуться в Дженоа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетные источники активно сообщают о том, что итальянская "Дженоа" работает над трансферами. В частности, руководство клуба желает вернуть на Апеннины польского форварда Кшиштофа Пентека, который на данный момент выступает за берлинскую "Герту".

Как информирует Sky Sport Italia, клубы уже уладили детали сделки. Речь идет об аренде с правом выкупа за 17 миллионов евро. Сейчас ожидается ответ самого нападающего.

Напомним, Пентек выступал за "Дженоа" с августа 2018-го по январь 2019-го. Также ранее Кшиштоф защищал цвета польских "Лехии", "Заглембе", "Краковии"; итальянского "Милана". В текущем сезоне 26-летний поляк провел за берлинцев 14 матчей (4 гола и 2 ассиста).

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В статье: Герта (Берлин) Дженоа (Генуя) Кшиштоф Пентек
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Источник:
sport.sky.it

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2022 в 12:16
Это уже неплохо, адаптации ему не нужна
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