Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
43-летний Буффон сдал положительный тест на коронавирус
Джанлуиджи подхватил COVID-19
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт "крестоносцев". Перед возобновлением тренировочного процесса у вратаря был выявлен COVID-19.
Естественно, ветеран уже ушел на самоизоляцию, он следует медицинскому протоколу. Сегодня, 4 января, прямо перед следующей тренировкой, медицинский штаб "Пармы" проведет внеплановое тестирование на инфекцию.
Напомним, Буффон подписал контракт со своим первым профессиональным клубом в карьере прошлым летом. В текущем сезоне 43-летний голкипер провел в Серии B 18 матчей и пропустил 20 голов. Он отстоял 6 поединков на ноль и отразил три 11-метровых.
Buffon stats this season... respect the best goalkeeper of all time pic.twitter.com/rSKSb6QF8Y— Enrico???????? (@enrico_juventus) January 2, 2022
Популярное сейчас
- Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ
- Экс-форвард Динамо разорвал контракт с Удинезе
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах