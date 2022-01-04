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43-летний Буффон сдал положительный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Джанлуиджи подхватил COVID-19

43-летний Буффон сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт "крестоносцев". Перед возобновлением тренировочного процесса у вратаря был выявлен COVID-19.

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Естественно, ветеран уже ушел на самоизоляцию, он следует медицинскому протоколу. Сегодня, 4 января, прямо перед следующей тренировкой, медицинский штаб "Пармы" проведет внеплановое тестирование на инфекцию.

Напомним, Буффон подписал контракт со своим первым профессиональным клубом в карьере прошлым летом. В текущем сезоне 43-летний голкипер провел в Серии B 18 матчей и пропустил 20 голов. Он отстоял 6 поединков на ноль и отразил три 11-метровых.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма (Парма) Парма коронавирус
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Источник:
Parma

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
04.01.2022 в 13:28
Бубон это легенда
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