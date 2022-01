43-летний Буффон сдал положительный тест на коронавирус

Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт "крестоносцев". Перед возобновлением тренировочного процесса у вратаря был выявлен COVID-19.

Естественно, ветеран уже ушел на самоизоляцию, он следует медицинскому протоколу. Сегодня, 4 января, прямо перед следующей тренировкой, медицинский штаб "Пармы" проведет внеплановое тестирование на инфекцию.

Напомним, Буффон подписал контракт со своим первым профессиональным клубом в карьере прошлым летом. В текущем сезоне 43-летний голкипер провел в Серии B 18 матчей и пропустил 20 голов. Он отстоял 6 поединков на ноль и отразил три 11-метровых.

