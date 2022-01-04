Италия
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Трансфер Мораты в Барселону может сорваться
Главный тренер туринцев не хочет отпускать игрока
Ювентус/Автор невідомий
Переход нападающего Альваро Мораты из "Ювентуса" в "Барселону" маловероятен. Об этом пишет журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Туринский клуб не намерен отпускать форварда на данный момент. Это позиция главного тренера Массимилиано Аллегри, который решил сделать ставку на Морату и во второй половине сезона. Аллегри сообщил об этом игроку.
В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии.
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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.01.2022 в 17:54
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