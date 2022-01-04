Трансфер Мораты в Барселону может сорваться

Переход нападающего Альваро Мораты из "Ювентуса" в "Барселону" маловероятен. Об этом пишет журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Туринский клуб не намерен отпускать форварда на данный момент. Это позиция главного тренера Массимилиано Аллегри, который решил сделать ставку на Морату и во второй половине сезона. Аллегри сообщил об этом игроку.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии.