Бан из-за принятых таблеток жены подходит к концу. Голкипер Аякса присоединится к Интеру

Вратарь "Аякса" Андре Онана станет игроком миланского "Интера". 25-летний исполнитель подписал трудовой договор с боссами "нерадзурри" после успешно пройденного медицинского осмотра – об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракт рассчитан на 5 лет. Камерунский голкипер получит в Милане оклад в размере 3 миллионов евро в год (уже с учетом налогов). Онана присоединится к итальянского гранду в июле как свободный агент.

André Onana has signed his contract today as new Inter player after medical tests successfully completed in Milano. Five year deal for €3m guaranteed net salary. He's gonna join in July 2022 as free agent. ???????????? #Inter