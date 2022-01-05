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Бан из-за принятых таблеток жены подходит к концу. Голкипер Аякса присоединится к Интеру
Индзаги ждет
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Вратарь "Аякса" Андре Онана станет игроком миланского "Интера". 25-летний исполнитель подписал трудовой договор с боссами "нерадзурри" после успешно пройденного медицинского осмотра – об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.
Контракт рассчитан на 5 лет. Камерунский голкипер получит в Милане оклад в размере 3 миллионов евро в год (уже с учетом налогов). Онана присоединится к итальянского гранду в июле как свободный агент.
André Onana has signed his contract today as new Inter player after medical tests successfully completed in Milano. Five year deal for €3m guaranteed net salary. He's gonna join in July 2022 as free agent. ???????????? #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022
Напомним, в феврале 2021-го УЕФА дисквалифицировал Андре на 12 месяцев. После одной из проверок в моче вратаря обнаружили фуросемид. В клубе сообщили, что в тот злополучный октябрьский день 2020-го он плохо себя чувствовал и принял таблетки жены.
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