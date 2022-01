Назван лучший тренер декабря 2021 года в Серии А

Лучшим тренером по итогам декабря 2021 года в Серии А был признан наставник "Интера" Симоне Индзаги, сообщает пресс-служба лиги.

В декабре его команда одержала 5 побед в 5 матчах чемпионата Италии с разницей забитых и пропущенных мячей 15:0.

После 19 туров Серии А команда Индзаги уверенно лидирует, опережая "Милан" на 4 зачетных пункта. Трофей специалисту будет вручен перед началом матча "Интер" - "Лацио", который состоится 9 января 2022 года.

