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Назван лучший тренер декабря 2021 года в Серии А

Италия
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"Нерадзурри" уверенно лидируют в чемпионате Италии

Назван лучший тренер декабря 2021 года в Серии А

Фото: inter.it

Новина українською

Лучшим тренером по итогам декабря 2021 года в Серии А был признан наставник "Интера" Симоне Индзаги, сообщает пресс-служба лиги.

В декабре его команда одержала 5 побед в 5 матчах чемпионата Италии с разницей забитых и пропущенных мячей 15:0.

После 19 туров Серии А команда Индзаги уверенно лидирует, опережая "Милан" на 4 зачетных пункта. Трофей специалисту будет вручен перед началом матча "Интер" - "Лацио", который состоится 9 января 2022 года.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
legaseriea.it

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