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Назван лучший тренер декабря 2021 года в Серии А
"Нерадзурри" уверенно лидируют в чемпионате Италии
Фото: inter.it
Лучшим тренером по итогам декабря 2021 года в Серии А был признан наставник "Интера" Симоне Индзаги, сообщает пресс-служба лиги.
В декабре его команда одержала 5 побед в 5 матчах чемпионата Италии с разницей забитых и пропущенных мячей 15:0.
После 19 туров Серии А команда Индзаги уверенно лидирует, опережая "Милан" на 4 зачетных пункта. Трофей специалисту будет вручен перед началом матча "Интер" - "Лацио", который состоится 9 января 2022 года.
⚫???? @inter’s ???????????????????? ????#Inzaghi is the December #SerieA???? Coach of the Month! ????#WeAreCalcio— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 5, 2022
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