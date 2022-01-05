Аллегри: Мората не уйдёт, тема закрыта

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард Альваро Мората не покинет команду в январское трансферное окно.

"Мората не уйдёт. В прошлом сезоне он забил 21 гол, в этом уже 7. Проблема Альваро в том, что он вечно думает, что ему чего-то не хватает. Я разговаривал с ним и сказал, что он не уйдёт, потому что на его уровне играют только четыре или пять форвардов в мире. Альваро в хорошем настроении, тема закрыта", — цитирует Аллегри Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Мората забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.