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Официально: Дженоа подписала защитника Брайтона
Лео Эстигор выступит на правах аренды за команду Шевченко до конца сезона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Дженоа" объявила об аренде защитника "Брайтона" Лео Эстигора. Норвежец будет выступать за "генуэзцев" до конца июня этого года.
???????? Leo Skiri #Østigård è Rossoblù.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 5, 2022
???? https://t.co/zGLRRyIOd5 pic.twitter.com/xVTrzfBogk
Последние пол года Лео провел также в аренде за "Сток Сити". Он выходил на поле 16 раз и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 21:23
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 21:20
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