Официально: Дженоа подписала защитника Брайтона

"Дженоа" объявила об аренде защитника "Брайтона" Лео Эстигора. Норвежец будет выступать за "генуэзцев" до конца июня этого года.

Последние пол года Лео провел также в аренде за "Сток Сити". Он выходил на поле 16 раз и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.