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Официально: Дженоа подписала защитника Брайтона

Италия
(1 голосов)

Лео Эстигор выступит на правах аренды за команду Шевченко до конца сезона

Официально: Дженоа подписала защитника Брайтона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Дженоа" объявила об аренде защитника "Брайтона" Лео Эстигора. Норвежец будет выступать за "генуэзцев" до конца июня этого года.

Последние пол года Лео провел также в аренде за "Сток Сити". Он выходил на поле 16 раз и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Брайтон энд Хоув Альбион Лео Эстигор
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 21:23
Радует что берут молодежь и будут строить неплохую команду,но в тоже время нужно пенсию разгонять и нападающего взять хорошего,а ещё кого-то с мозгами в центр поля!
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 21:20
Защитников берут,а забивать кто будет,может Пандев??
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