Телеканал "Футбол" покажет матч за Суперкубок Италии. Компания официально стала транслятором этого поединка. В этом матче сойдутся два непримиримых соперника: туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

"Нерадзурри" не против добавить к прошлогоднему Скудетто еще один трофей, а "старая синьора" попытается реабилитироваться за неудачное начало сезона.

Прямая трансляция матча за Суперкубок Италии запланирована на 12 января. Начало поединка в 22:00.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка страны остается "Ювентус", который обыграл "Наполи" (2:0) в прошлом году.