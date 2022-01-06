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Телеканал Футбол покажет матч за Суперкубок Италии

Италия
(1 голосов)

Поединок запланирован на 12 января

Телеканал Футбол покажет матч за Суперкубок Италии

Фото: calciostyle.it

Новина українською

Телеканал "Футбол" покажет матч за Суперкубок Италии. Компания официально стала транслятором этого поединка. В этом матче сойдутся два непримиримых соперника: туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

"Нерадзурри" не против добавить к прошлогоднему Скудетто еще один трофей, а "старая синьора" попытается реабилитироваться за неудачное начало сезона.

Прямая трансляция матча за Суперкубок Италии запланирована на 12 января. Начало поединка в 22:00.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка страны остается "Ювентус", который обыграл "Наполи" (2:0) в прошлом году.

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Интер (Милан) Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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