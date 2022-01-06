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Телеканал Футбол покажет матч за Суперкубок Италии
Поединок запланирован на 12 января
Фото: calciostyle.it
Телеканал "Футбол" покажет матч за Суперкубок Италии. Компания официально стала транслятором этого поединка. В этом матче сойдутся два непримиримых соперника: туринский "Ювентус" и миланский "Интер".
"Нерадзурри" не против добавить к прошлогоднему Скудетто еще один трофей, а "старая синьора" попытается реабилитироваться за неудачное начало сезона.
Прямая трансляция матча за Суперкубок Италии запланирована на 12 января. Начало поединка в 22:00.
Напомним, действующим обладателем Суперкубка страны остается "Ювентус", который обыграл "Наполи" (2:0) в прошлом году.
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