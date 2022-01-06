Поединок Аталанта – Торино сыгран не будет, однако команде Гасперини все равно придется выйти на поле

Новая волна коронавирусной инфекции накрыла и Апеннины. Сегодня, 6 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии должны были сыграть "Аталанта" и "Торино", однако матч не состоится.

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Весь состав "быков" отправился на 5-дневневный карантин и, естественно, не сможет приехать в Бергамо на поединок.

Il Torino FC comunica che dall'analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un'ulteriore positività al Covid-19.

La Società ha tempestivamente avvisato l'ASL competente la quale ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra #SFT pic.twitter.com/orDiEa66JB — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 5, 2022

Тем не менее, как сообщают итальянские СМИ, "Аталанта" выйдет на поле и дождется свистка на перерыв. Через 45 минут после начала матча "Торино" будет присуждено техническое поражение. Руководство Серии А не увидело причин для того, чтобы оформлять полноценный перенос поединка. Наверняка боссы "быков" подадут апелляцию, как это было ранее в матче "Ювентус" – "Наполи" в прошлом сезоне. Важно, что трибуны стадиона "бергамасков" будут закрыты для болельщиков, дабы предотвратить распространение коронавируса.