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Вернется в Серию А, но не в Дженоа. Форвард Герты передумал переходить в команду Шевченко

Италия
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(1 голосов)

Андрею Николаевичу бы он пригодился

Вернется в Серию А, но не в Дженоа. Форвард Герты передумал переходить в команду Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек перейдет в "Фиорентину", об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Напомним, ранее мы сообщали, что в трансфере 26-летнего поляка заинтересована "Дженоа" Андрея Шевченко.

Сообщается, что нападающий уже достиг договоренности с боссами "Фиорентины".

Пентек выступал за "Дженоа" с августа 2018-го по январь 2019-го. Также ранее Кшиштоф защищал цвета польских "Лехии", "Заглембе", "Краковии"; итальянского "Милана". В текущем сезоне 26-летний поляк провел за берлинцев 14 матчей (4 гола и 2 ассиста).

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В статье: Андрей Шевченко Герта (Берлин) Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция) Кшиштоф Пентек
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2022 в 12:30
Реально нужно Довбыка покупать
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