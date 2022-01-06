Вернется в Серию А, но не в Дженоа. Форвард Герты передумал переходить в команду Шевченко

Нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек перейдет в "Фиорентину", об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Напомним, ранее мы сообщали, что в трансфере 26-летнего поляка заинтересована "Дженоа" Андрея Шевченко.

Сообщается, что нападающий уже достиг договоренности с боссами "Фиорентины".

Пентек выступал за "Дженоа" с августа 2018-го по январь 2019-го. Также ранее Кшиштоф защищал цвета польских "Лехии", "Заглембе", "Краковии"; итальянского "Милана". В текущем сезоне 26-летний поляк провел за берлинцев 14 матчей (4 гола и 2 ассиста).