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Вернется в Серию А, но не в Дженоа. Форвард Герты передумал переходить в команду Шевченко
Андрею Николаевичу бы он пригодился
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек перейдет в "Фиорентину", об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Напомним, ранее мы сообщали, что в трансфере 26-летнего поляка заинтересована "Дженоа" Андрея Шевченко.
Сообщается, что нападающий уже достиг договоренности с боссами "Фиорентины".
Пентек выступал за "Дженоа" с августа 2018-го по январь 2019-го. Также ранее Кшиштоф защищал цвета польских "Лехии", "Заглембе", "Краковии"; итальянского "Милана". В текущем сезоне 26-летний поляк провел за берлинцев 14 матчей (4 гола и 2 ассиста).
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