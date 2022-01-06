Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карантин приведет к технарю. Болонья не приехала на матч с Интером
Коронавирус бьет по всем чемпионатам без ислючения
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Болонья" не приехал на поединок 20-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". Дело в том, что всю команду Синиши Михайловича отправили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.
При этом "Интер" приехал на "Джузеппе Меацца" и готов играть. Ожидается, что "Болонье" засчитают техническое поражение (0:3) сразу же после окончания первого тайма, как сообщает портал Sky Italia.
As things stand, Inter v Bologna will not be able to go ahead. Bologna's squad is yet to travel but Inter will be at the stadium. The referees are expected to wait till the first half and then award the result to Inter (via Sky Italia).— Get Italian Football News (@_GIFN) January 6, 2022
Утром мы сообщали, что не состоится еще один матчи Серии А, между "Аталантой" и "Торино". Там ситуация крайне схожая. Команда Гасперини выйдет на поле и дождется свистка на перерыв, после чего "быкам" присудят технарь.
Популярное сейчас
- Днепр-1 заинтересован в подписании еще одного игрока Зари - источник
- Польский интерес к Шевченко, новый клуб Таловерова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
Новости по теме
- 11:46 Зарубежные Король молока, долгов и футбола. Калисто Танци умер, но его Парму 90-х навсегда запомнят
- 07:27 Зарубежные Много яркости, голов, меньше качества и стабильности. Итоги первого круга Серии А. Часть II
- 07:11 Зарубежные Много яркости, голов, меньше качества и стабильности. Итоги первого круга Серии А. Часть I