Карантин приведет к технарю. Болонья не приехала на матч с Интером

Футбольный клуб "Болонья" не приехал на поединок 20-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". Дело в том, что всю команду Синиши Михайловича отправили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.

При этом "Интер" приехал на "Джузеппе Меацца" и готов играть. Ожидается, что "Болонье" засчитают техническое поражение (0:3) сразу же после окончания первого тайма, как сообщает портал Sky Italia.

As things stand, Inter v Bologna will not be able to go ahead. Bologna's squad is yet to travel but Inter will be at the stadium. The referees are expected to wait till the first half and then award the result to Inter (via Sky Italia).