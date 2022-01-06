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Карантин приведет к технарю. Болонья не приехала на матч с Интером

Италия
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Коронавирус бьет по всем чемпионатам без ислючения

Карантин приведет к технарю. Болонья не приехала на матч с Интером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футбольный клуб "Болонья" не приехал на поединок 20-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". Дело в том, что всю команду Синиши Михайловича отправили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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При этом "Интер" приехал на "Джузеппе Меацца" и готов играть. Ожидается, что "Болонье" засчитают техническое поражение (0:3) сразу же после окончания первого тайма, как сообщает портал Sky Italia.

Утром мы сообщали, что не состоится еще один матчи Серии А, между "Аталантой" и "Торино". Там ситуация крайне схожая. Команда Гасперини выйдет на поле и дождется свистка на перерыв, после чего "быкам" присудят технарь.

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В статье: Болонья Серия А Интер (Милан)
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