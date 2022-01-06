Серия А. Кальяри побеждает и уже опережает Дженоа, Интер остался без соперника

Серия А. 20-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Габбьядини 18 - Дейола 55, Паволетти 71

Первым матчем второго круга Серии А и первым в 2022-ом году стала встреча нервных команд в Генуе. "Сампдория" в плане результатов как раз несколько успокоилась в последнее время. Не проиграла в трех матчах подряд, в том числе и выиграв дерби и не уступив "Роме". Но ее спокойствие было нарушено арестом владельца Массимо Ферреро, его уходом с поста и началом процесса продажи клуба. А "Кальяри" проиграл три последних матча со счетом 0:10, идет глубоко в зоне вылета и угрожает разогнать всех. Ему победа была все же нужнее.

Кадровая революция уже началась освобождением Диего Година и Мартина Касереса и дебютом в "старте" в центре обороны январского новичка Ловато и глухого запасного Альтаре. Правда, поначалу это не очень помогло. Красивая комбинация во время розыгрыша углового - Берешински навешивает, центральный защитник Йошида сбрасывает грудью, а Габбьядини забивает в шестом матче лиги подряд. И до конца скучного первого тайма ничего не изменилось. Но во втором гости увеличили преимущество и сумели добиться первой гостевой победы за 12 матчей.

1:1 принёс перехват в центре поля и пас вразрез Марина. Другой опорник Дейола пробил вратаря со второй попытки. А Паволетти избежал офсайда после рикошета и сделал счёт 2:1.

"Кальяри" уже опередил "Дженоа", в трех очках позади 17-го места и в семи - позади "Сампдории". Он явно настроен бороться за выживание.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Из-за восьми случаев заражения коронавирусом местные власти Болоньи поместили всю команду в карантин. Серия А не приняла этот вердикт и отказалась переносить матч. Поэтому, согласно регламенту, в течение 45-ти минут игроки "Интера" и арбитры ожидали прибытия соперника на поле, после чего матч был объявлен не состоявшимся.

"Болонью" ожидает техническое поражение и снятие одного очка. Разумеется, она будет опротестовывать это решение и рассчитывает на победу в судах и назначение переигровки, как в таком же случае с "Наполи" в 2020-ом году.