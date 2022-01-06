Сассуоло - Дженоа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Андрея Шевченко начинает второй круг уже не на восемнадцатом, а на предпоследнем месте в таблице: после победы "Кальяри" сегодня "Дженоа" сделала ещё один шаг назад. Отступать больше некуда - это понимают все. К тому же, матчи с лидерами закончились, а с более-менее равными себе общественность будет требовать от генуэзцев только побед.

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