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Сассуоло - Дженоа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Болеем за украинского тренера

Сассуоло - Дженоа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Новина українською

Команда Андрея Шевченко начинает второй круг уже не на восемнадцатом, а на предпоследнем месте в таблице: после победы "Кальяри" сегодня "Дженоа" сделала ещё один шаг назад. Отступать больше некуда - это понимают все. К тому же, матчи с лидерами закончились, а с более-менее равными себе общественность будет требовать от генуэзцев только побед.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Дженоа (Генуя) Сассуоло
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