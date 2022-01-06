Италия
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Серия А. Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло на выезде
Команда показала хороший футбол
Фото: genoacfc.it
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Серия А, 20-й тур. Стадион Мапеи
Сассуоло – Дженоа 1:1
Голы: Дестро, 7 - Берарди, 55
Сассуоло: Консильи, Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян, Харруи, Лопес, Распадори, Берарди, Кириакопулос, Дефрель
Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Бани, Васкес, Хефти, Эрнани, Бадель, Портанова, Камбиассо, Дестро, Экубан
Предупреждение: Распадори, 21, Рожерио, 86, Лопес, 90+2
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