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Серия А. Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло на выезде

Италия
(1 голосов)

Команда показала хороший футбол

Серия А. Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло на выезде

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Серия А, 20-й тур. Стадион Мапеи

Сассуоло – Дженоа 1:1

Голы: Дестро, 7 - Берарди, 55

Сассуоло: Консильи, Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян, Харруи, Лопес, Распадори, Берарди, Кириакопулос, Дефрель

Дженоа: Сиригу, Ванхейсден, Бани, Васкес, Хефти, Эрнани, Бадель, Портанова, Камбиассо, Дестро, Экубан

Предупреждение: Распадори, 21, Рожерио, 86, Лопес, 90+2

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Сассуоло
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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
06.01.2022 в 19:59
Что-то трансферы ничего не дали .
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2022 в 19:44
Защита есть,а нападение Дно
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
06.01.2022 в 19:32
Молодец Шева
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+1
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 19:30
Зацепились за очко)
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 19:56
За твоє?)
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
06.01.2022 в 19:26
Погонят Шеву, ой погонят...
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+2
-2
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Виктор 2209 (Мехико)
06.01.2022 в 19:24
Команда показала хороший футбол...........Оглавление огонь....Отмучились можно сказать,с таким футболом серия-Б ждет
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+4
-1
simply_the_best (Львов)
06.01.2022 в 19:35
Владение мячом 26% и 1 удар по воротам. У чудо- тренера уж очень хитрая тактика, что бы в Серии А остаться
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+1
-1


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