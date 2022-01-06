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Развлекли себя и других. Лацио – Эмполи 3:3. Обзор матча, видео голов
Лацио - Эмполи ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Серии А продолжается первый тур второго круга. Один из матчей проходил в Риме, где "Лацио" принимал "Эмполи". Команды вдоволь развлекли себя и своих болельщиков. И нейтральных зрителей. Ведь шесть голов – это то зрелище, благодаря которому мы и любим футбол.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Эмполи" 3:3
Голы: Иммобиле 14, С. Милинкович-Савич 66, 90+3 - Байрами 6, Журковски 8, Ди Франческо 75
Нереализованный пенальти: Иммобиле 87 (Л, вратарь)
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