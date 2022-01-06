Серия А. Милан - Рома 3:1. Тренерская победа Пиоли над Моуриньо

Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 3:1

Голы: Жиру 8, Мессиас 17, Леау 82 - Абрахам 40

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 90+4 (вратарь)

"Милан": Маньян, Флоренци (Конти 78), Калулу, Габбия, Эрнандес, Крунич (Бакайоко 64), Тонали, Салемакерс (Леау 64), Диас (Мальдини 88), Мессиас, Жиру (Ибрагимович 78)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету (Афена-Гьян 71), Мхитарян, Винья (Кристанте 71), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 71), Дзаньоло (К. Перес 85), Абрахам (Шомуродов 76)

Предупреждения: Эрнандес 44, Крунич 56 - Абрахам 7, Дзаньоло 18, Карсдорп 44, Манчини 85

Удаления: Карсдорп 74 (вторая желтая), Манчини 90+3 (вторая желтая)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние участников первого Топ-матча второго круга Серии А в сезоне 2021/22 было непонятным. "Рома" вначале набрала лишь шесть очков в шести турах и практически впала в депрессию, затем выиграла два матча подряд, в том числе и вроде бы сломала стереотип плохой игры в гостях и в Топ-матчах победой над "Аталантой" (4:1). Но сразу же после нее не переиграла дома кризисную "Сампдорию". "Милан" набрал восемь в семи. Оба тренера признавали проблемы с качеством игры. Но завершили круг "россонери" 4:2 в Эмполи и воспряли.

Начали они и этот матч мощно. Несмотря на серьезнейшие потери из-за коронавируса, травм и Кубка Африки - трех ведущих центральных защитников, двух ведущих опорников. Стефано Пиоли не случайно обещал голодную команду и немедленное начало погони за "Интером". Да и соперник раздавал подарки. За ударом Эрнандеса издали Абрахам потянулся рукой, и Жиру реализовал пенальти. Ибаньес вместо своего отдал Жиру, тот с острого угла попал лишь в стойку, но Мессиас добил. Далее же до сороковой минуты хозяева играли легко и вольготно.

Слишком вольготно. 10:1 по ударам по воротам и спокойные перепасовки усыпили их. Они проспали заброс и прорыв Дзаньоло к вратарю. Маньян спас. Проспали и два удара издали с подправлениями Абрахама. Первое еще чудом вытащил вратарь. Второе, с удара Пеллегрини, уже было невозможно вытащить. В эти минуты еще и состоялись немало стычек, и арбитр Даниэле Киффи чуть не потерял контроль над игрой.

Второй тайм начался на встречных курсах. В такой игре "Милан" также выглядел интереснее. Правда, доводить дело до удара ему и оппоненту удавалось редко. Диас издали сотряс перекладину, Абрахам после разворота пробил низом, и Маньян вытащил. Вытащил и удар издали Мхитаряна. Пиоли увидел, что его команда проседает, произвел две замены и вернул инициативу. Без особой остроты, кроме штрафного Флоренци с фланга в перекладину. Вот только этим штрафным прорывавшийся Эрнандес еще и заработал для Карсдорпа вторую желтую.

Удаление помогло "Милану" спокойнее докатывать матч до конца. За это спокойствие, за недостаточную инициативу он также мог поплатиться. Но Пиоли вновь успел с заменой. С двумя. Ибрагимович сбросил грудью в центре поля, Леау включил свой режим поезда, прорвался через полполя и мощно пробил под перекладину. Такой режим Рафаэль включил еще раз в добавленное время, но тогда Ибра исполнил пенальти слабо.

Впервые с 1996-го года "Милан" побеждает "Рому" трижды подряд. В последних пяти очных матчах он выиграл четыре и один свел ничью. "Россонери" подтвердили, что этот соперник для них наиболее удобный. Ни у кого они не выигрывали чаще в Серии А в истории. Несмотря на потери, проблемы с креативом, несмотря на периодический сон, они отыграли мощно собранно и победили на классе. Сильная тренерская команда. А в "Роме" тренерская рука сегодня, как и в большинстве матчей, была не видна. Неясно, что она собиралась делать на поле.