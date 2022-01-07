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Компромисс как единственно возможная мера. Ювентус – Наполи 1:1. Обзор матча, видео голов
Ювентус - Наполи ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и "Наполи" выдали интенсивный матч, было много работы и суеты на поле, но эффективность действий обоих коллективов была довольно низкой. С другой стороны, каждая из команд забила по одному голу, а это уже хлеб. В Турине точно было не пресное действо.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 20-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Наполи" 1:1
Голы: Кьеза 54 - Мертенс 23
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