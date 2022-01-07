Компромисс как единственно возможная мера. Ювентус – Наполи 1:1. Обзор матча, видео голов

"Ювентус" и "Наполи" выдали интенсивный матч, было много работы и суеты на поле, но эффективность действий обоих коллективов была довольно низкой. С другой стороны, каждая из команд забила по одному голу, а это уже хлеб. В Турине точно было не пресное действо.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 1:1

Голы: Кьеза 54 - Мертенс 23