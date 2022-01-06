Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан – Рома 3:1. Бывшие игроки Челси зажгли на Сан-Сиро – Видео
Жиру реализовал пенальти, а Абрахам забил единственный гол "римлян"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Милан" победил дома "Рому" (3:1) и сократил отставание от "Интера" до 1 очка (у "нерадзурри" матч в запасе). Счет мог стать разгромным, но Златан в концовке не реализовал пенальти.
Счет в матче открыл Жиру голом с пенальти на 8 минуте матча – 1:0.
Удвоил Жуниор Мессиас на 17 минуте противостояния – 2:0.
Надежду на камбек "римлянам" подарил Тэмми Абрахам на 40-ой – 2:1.
Но все надежды разрушило сначала удаление Карсдорпа на 74, а потом и гол Леау на 82 минуте – 3:1.
"Рома" пропустила вперед себя "Фиорентину", опустившись на 7 строчку с 32 очком в 20 матчах.
Популярное сейчас
- Серия А. Феерического 3:3 Лацио вновь недостаточно, Кальяри опережает Дженоа
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце
- Динамо не будет продавать Цитаишвили. Его рассматривают как возможную замену Цыганкову
- Первый трансфер Шевченко - Дженоа подписал швейцарского защитника
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО