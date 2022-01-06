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Милан – Рома 3:1. Бывшие игроки Челси зажгли на Сан-Сиро – Видео

Италия
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Жиру реализовал пенальти, а Абрахам забил единственный гол "римлян"

Милан – Рома 3:1. Бывшие игроки Челси зажгли на Сан-Сиро – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Милан" победил дома "Рому" (3:1) и сократил отставание от "Интера" до 1 очка (у "нерадзурри" матч в запасе). Счет мог стать разгромным, но Златан в концовке не реализовал пенальти.

Счет в матче открыл Жиру голом с пенальти на 8 минуте матча – 1:0.

Удвоил Жуниор Мессиас на 17 минуте противостояния – 2:0.

Надежду на камбек "римлянам" подарил Тэмми Абрахам на 40-ой – 2:1.

Но все надежды разрушило сначала удаление Карсдорпа на 74, а потом и гол Леау на 82 минуте – 3:1.

"Рома" пропустила вперед себя "Фиорентину", опустившись на 7 строчку с 32 очком в 20 матчах.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Рома (Рим) Милан Тэмми Абрахам Рафаэль Леао Жуниор Месиас
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