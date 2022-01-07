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Винисиус возобновил тренировки. Он сможет сыграть с Валенсией
Бразилец восстановился после ковида
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор повторно сдал отрицательный тест на коронавирус, передает As. Бразилец уже приступил к тренировкам.
Ожидается, что Винисиус сможет 8 января сыграть с "Валенсией" в рамках 20-го тура Ла Лиги.
Единственным футболистом "Реала", пока относящимся к числу зараженных COVID, остается форвард Лука Йович. Завтра станут известны результаты очередного его тестирования.
Винисиус в текущем сезоне провел 26 матчей в сливочной футболке, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 100 миллионов евро.
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