Винисиус возобновил тренировки. Он сможет сыграть с Валенсией

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор повторно сдал отрицательный тест на коронавирус, передает As. Бразилец уже приступил к тренировкам.

Ожидается, что Винисиус сможет 8 января сыграть с "Валенсией" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

Единственным футболистом "Реала", пока относящимся к числу зараженных COVID, остается форвард Лука Йович. Завтра станут известны результаты очередного его тестирования.

Винисиус в текущем сезоне провел 26 матчей в сливочной футболке, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 100 миллионов евро.