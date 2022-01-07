Пяткой! Главный бомбардир Дженоа Шевченко забил эффектный гол в ворота Сассуоло

Вчера, 6 января, "Дженоа" на выезде расписала мировую с "Сассуоло" (1:1) в рамках очередного тура чемпионата Италии.

Первый гол забили генуэзцы: мяч дошел до главного бомбардира команды Дестро после вбрасывания из-за боковой, затем Маттиа оставил сферу партнеру, открылся под пас во вратарской и пяткой переправил снаряд в сетку. Сам форвард, забивший свой 8-й гол в сезоне, отметил: