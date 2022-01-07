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Пяткой! Главный бомбардир Дженоа Шевченко забил эффектный гол в ворота Сассуоло

Италия
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Правда, соперник потом ответил на эту красоту

Пяткой! Главный бомбардир Дженоа Шевченко забил эффектный гол в ворота Сассуоло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 6 января, "Дженоа" на выезде расписала мировую с "Сассуоло" (1:1) в рамках очередного тура чемпионата Италии.

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Первый гол забили генуэзцы: мяч дошел до главного бомбардира команды Дестро после вбрасывания из-за боковой, затем Маттиа оставил сферу партнеру, открылся под пас во вратарской и пяткой переправил снаряд в сетку. Сам форвард, забивший свой 8-й гол в сезоне, отметил:

"Хороший гол, я должен продолжать. Мы рады, что добыли ничью в матче с такой сильной командой. Сейчас нам нужно зарабатывать очки. "Дженоа" на правильном пути. Я просто продолжаю делать свою работу. Сборная? Если меня вызовут, значит, я все сделал правильно. Нападающие живут голами".

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В статье: Маттиа Дестро Дженоа (Генуя) Сассуоло
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