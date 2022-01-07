Дженоа – Специя. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 21-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Специей".

Да уж, по сравнению с лазаретом "Специи" – у команды Шевченко прям все хорошо. В поединке очередного тура первенства на Апеннинах не сыграют Коваленко, Колли, Сена и многие другие, в то время как Андрею Николаевичу точно недоступны лишь Кришито и Серпе. Похоже, Виктор действительно не выйдет на поле в матче против коллектива своего соотечественника. Как сложится игра? Сможет ли "Дженоа" победить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 января – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский