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Дженоа – Специя. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Серии А

Италия
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Дженоа – Специя. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 21-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Специей".

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Да уж, по сравнению с лазаретом "Специи" – у команды Шевченко прям все хорошо. В поединке очередного тура первенства на Апеннинах не сыграют Коваленко, Колли, Сена и многие другие, в то время как Андрею Николаевичу точно недоступны лишь Кришито и Серпе. Похоже, Виктор действительно не выйдет на поле в матче против коллектива своего соотечественника. Как сложится игра? Сможет ли "Дженоа" победить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 января – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Дженоа (Генуя) Трансляция Аудио онлайн стрим Специя
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