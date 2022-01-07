Серия А. Хаос короны, неготовность Рима, вновь ничья Шевченко. Итоги 20-го тура Серии А

Сампдория - Кальяри 1:2

Болонья - Интер - не состоялся

Лацио - Эмполи 3:3

Специя - Эллас Верона 1:2

Аталанта - Торино - не состоялся

Сассуоло - Дженоа 1:1

Салернитана - Венеция - не состоялся

Милан - Рома 3:1

Ювентус - Наполи 1:1

Фиорентина - Удинезе - не состоялся

В первом туре Серии А в 2022-ом году и первом во втором круге сезона 2021/22 в итоге были сыграны лишь шесть матчей. Причина - местные власти, заставившие "Болонью", "Торино", "Салернитану" и "Удинезе" перейти на полный карантин. Серия А протестовала против этого решения и отказалась переносить матчи. Из-за чего мы вновь наблюдали фарс с одной командой и арбитрами матчей на поле в течение 45-ти минут, а затем - объявлением о неявке. Здесь еще ожидают судебные разбирательства.

Из состоявшихся же матчей ясно, что Рим теряет из виду Топ-4, Милан собирается бороться за Скудетто вдвоем, без других, а борьба против вылета разворачивается с новой силой.

"Милан" - "Рома"

Впервые с 1996-го года "Милан" побеждает "Рому" трижды подряд. В последних пяти очных матчах он выиграл четыре и один свел ничью. Ни у кого в истории в целом он не выигрывал чаще. Причем эта победа добыта с четвёртым и пятым центральными защитниками в иерархии - Габбией и Калулу, с четвертым в иерархии опорником Круничем. Третьим в иерархии левым вингером в стартовом составе. Тем впечатляющее победа. Стефано Пиоли обещал голодную команду, немедленное начало погони за "Интером" - и сдержал слово.

Стартовым давлением удалось заставить соперника совершить две грубые ошибки, затем легко гулять по полю (10:1 по ударам по воротам к 39-ой минуте). Отпустили вожжи "россонери" лишь между 40-65 минутами, но и тогда Габбия и Калулу играли надежно. А затем Пиоли выполнил точные замены, и полное доминирование вернулось с голом Златана и Леау, как раз и вышедших на замену. Ещё и был нереализованный пенальти и три попадания в каркас ворот. Полное преимущество. Пиоли остался очень доволен этим "большим сигналом".

"Рома" же подошла к матчу абсолютно не подготовленной. После 4:1 в Бергамо, после семи очков в трех матчах и возвращения травмированных лидеров она поверила в собственную непогрешимость. Уже во втором матче подряд она провалила первый тайм. Два ранних пропущенных лишили возможности играть в единственный футбол, в который способна - глухая оборона и контратаки. Никаких намёков на План Б не было заметно. Кроме голевого чутья Абрахама. Да ещё и матч был завершен вдевятером из-за вторых жёлтых карточек Карсдорпа и Манчини.

Жозе Моуриньо большей частью обвинял судейство (которое на самом деле было нервным, неровным, но в итоге справедливым. В спорных моментах в итоге были приняты правильные решения). Но и он признал, что "Рома" отыграла на крайне низком уровне, что ей явно не хватало качества, что она дарила много мячей. "Наш состав среднего уровня, потому мы и в середине турнирной таблицы, где наше место". До Топ-4 далеко. Ну а место "Милана" - в борьбе за Скудетто, что он в очередной раз доказал.

"Ювентус" - "Наполи"

Место "Ювентуса" и "Наполи" - в борьбе за Топ-4. Не более того. Неаполитанцы не выиграли уже седьмой из девяти последних матчей лиги, туринцы слишком далеки от более высоких мест, чем третье. Их очная встреча была стратегической. Первые не хотели терять пятиочковый гандикап над конкурентом, жестоко страдали от потерь игроков. Лишь 13 из первой команды попали в заявку, и то Зелински, Ррахмани и Лоботка получили разрешение лишь в последний момент. Ну а вторые? Они просто недостаточно сильны, особенно 12-я атака лиги.

Массимилиано Аллегри не случайно напоминал, что даже обескровленным составом "Наполи" победил "Милан" в гостях 20-го декабря. И здесь он боролся за себя и за тех парней. Владел мячом больше, в плане его циркуляции, конструирования позиционных атак выглядел интереснее. Не просто поддерживал, а инспирировал высочайший темп игры. "Ювентус" же его поддержал, организовывал свои атаки, в концовке матча был активнее. Но в целом, несмотря на темп и 37 ударов по воротам, матч был некачественным, неярким, удары - неудачными.





Аллегри признал, что это был матч за позицию в турнирной таблице, заявил, что "Наполи" все равно удалось выставить очень сильный состав, признал поспешность действий и недостаток сфокусированности в атаке "Юве", но остался в целом доволен игрой, настроем и результатом. Ну а в стане "Наполи" говорили о героизме, гордости. Со своим старейшим стартовым составом за 28 лет подсчётов такой статистики он играл свежо и энергично. Стал вторым за девять лет, кто нанес более десяти ударов по воротам "Ювентуса" в первом тайме на "Алльянц".

Стратегическая ничья.

"Лацио"

"Лацио", как и "Рома", не готов к Топ-4. Он уже даже потерял блестящую серию домашних матчей. Вновь пропустив в нем в дебюте. Его уже никто не боится. На данный момент лишь четыре команды Серии А пропустили больше, чем он. Да, его атака замечательна, третья в лиге, а по голам дома и вовсе первая. По голам в его матчах он первый с большим отрывом. Но все это выглядит как симптомы весёлой яркой команды без турнирных задач, без какой-либо способности выдать серию стабильных матчей, удачных результатов.

Пропускать два гола в самом дебюте, завершать атаки слишком поспешными ударами, вернуться с 0:2, но пропустить, проигрывать до 92-ой минуты - это не признаки Топ-команды. Маурицио Сарри говорил об эпизодах, об отличной игре для нейтрального зрителя, но и признал, что отношение его команды к игре поначалу было не лучшим, что она слишком много ошибалась ("в единоборствах мы худшие в лиге"), что не должна позволять себе пропускать "с одного прохода соперников в нашу штрафную", как во втором тайме.

Аутсайдеры

"Кальяри" в сезоне 2021/22 побеждал лишь "Сампдорию". Уже дважды. Если хочет остаться в лиге - нужно побеждать и других. Тем не менее, эта победа в Генуе, да ещё и с камбека - признак готовности начать погоню за 17-ым местом, начать с чистого листа. После 0:10 в трех последних матчах первого круга, угрозы руководства разогнать всех, первого появления в стартовом составе центральных защитников Альтаре и Ловато (Вальтер Маццарри прежде всего отметил отличную оборону) набрать три очка на выезде - всегда хороший знак.

Подаёт хорошие знаки и "Дженоа". Пока что лишь в одном игровом департаменте - обороны и лишь одном департаменте результатов - ничьих. Ее тактика и статистика не изменяются. 4:28 по ударам по воротам и 26:74 по владению мячом вчера. Андрей Шевченко прямо заявил, что выбрал оборону, поскольку на иное его команда не способна. Против "Сассуоло" в гостях, которому очень сложно именно против закрытых команд и именно дома, эта тактика была правильной. Соперник создал немного, обычно не мог ускориться. Ничья справедлива.

Вместе с тем, пора уже и нацеливаться на победы. За последние 42 года команды, добывшие лишь одну победу в первых 20-ти турах, ни разу не оставались в Серии А по итогам сезона. От СМИ за вчерашний матч Шевченко получил большей частью оценки "6" с комментариями о втором матче без поражений подряд, о жизненно важном очке. Как и сам тренер, пресса отмечала борьбу и организованность команды. Eurosport заявил, что это максимум, на который она сейчас способна. Вот только этого максимума хватает лишь для 19-го места.

"Дженоа" все же приблизилась к "Специи". Поскольку та уступила. Дома, "Вероне", у которой коронавирус выбил восьмерых и которая в гостях с начала сезона и до этого матча выиграла лишь один. В то время, как сама "Специя" дома проиграла лишь один матч из предыдущих шести. Причем сейчас она проиграла без особых вариантов. О чем говорят показатели ударов по воротам - 9:22, и владения мячом - 40:60. Непростительно для аутсайдера, которому нужно каждое очко. Тем более, что вчера он встретил соперника, теряющего высоту.

Виктор Коваленко не попал в заявку из-за коронавируса.

У семи нянек

Именно коронавирус, то есть не состоявшиеся матчи, стал главной темой 20-го тура. Иначе как хаосом, фарсом ситуацию не называли. Местные Департаменты Здравоохранения (ASL) отправили в карантин "Салернитану", "Торино", "Удинезе" и "Болонью" за 7-8 заражённых в команде. "Вероне", у которой также восемь, ее ASL позволил играть. Серия А и вовсе отказалась отменить матчи, считая, что для этого нет оснований. В итоге мы вновь увидели одну команду и арбитров на поле, ждущих 45 минут приезда другой. Позорная картина для итальянского футбола.

"Наполи" в итоге сыграл. Несмотря на шесть игроков и главного тренера в карантине. Причем один из ASL Неаполя (их там два) разрешил ехать всем контактировавшим с ними. А второй уже в Турин прислал требование закрыть в карантин Ррахмани, Зелински и Лоботку, поскольку не вакцинировались в последние 120 дней. ASL Турина подтвердил последнее решение. Но в итоге неожиданно для всех трое вышли на поле. Почему? Оказалось, что, поскольку они уже с командой и сообщение о их карантине опоздало, они могут играть.

Впереди нас ожидают технические поражения, суды, апелляции и множество комментариев и споров. Все - из-за неясности протоколов и указаний. Точнее - из-за силы, которую местные ASL получили отменять эти протоколы, если оценивают ситуацию в команде как опасную вспышку заболевания. Каковы критерии такой оценки, оценки "вспышки"? Их нет. На усмотрение каждого ASL. Каждой из нянек.

Лучший игрок тура - Джанлука Капрари ("Эллас Верона"). Раньше был подносчиком снарядов для Симеоне, а теперь сделал дубль

Прорыв тура - "Кальяри". Начал путь к спасению

Разочарование тура - Римские команды. Не тянут уровень зоны Лиги Чемпионов

Лучший вратарь тура - Мик Маньян ("Милан"). Тащил несколько раз

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Построил мощную команду, удачно произвел замены

Турнирная таблица