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Моуриньо – после поражения Милану: Я счастлив, что отказался от работы в этом клубе
Жозе на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо высказался после поражения своей команды "Милану" (3:1) в рамках очередного тура Серии А. Цитирует португальского специалиста портал Football Italia.
"Мне предложили работу в "Милане" 3 года назад. Я думал об этом три дня, но сейчас я так счастлив, что отказался, что принял именно такое решение. Я профессионал, но все же оставляю пространство для эмоций. Я влюблен в "Рому" и отдам все ради столичного клуба. Свист в исполнении болельщиков "Милана" в начале матча? Глядя на это, я вдвойне доволен своим решением, о котором сообщил вам только что".
Ранее Моуриньо два сезона тренировал миланский "Интер", он выиграл 5 трофеев с "нерадзурри", в том числе знаменитый требл в кампании-2009/10.
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