  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо – после поражения Милану: Я счастлив, что отказался от работы в этом клубе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо – после поражения Милану: Я счастлив, что отказался от работы в этом клубе

Италия
(1 голосов)

Жозе на связи

Моуриньо – после поражения Милану: Я счастлив, что отказался от работы в этом клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо высказался после поражения своей команды "Милану" (3:1) в рамках очередного тура Серии А. Цитирует португальского специалиста портал Football Italia.

"Мне предложили работу в "Милане" 3 года назад. Я думал об этом три дня, но сейчас я так счастлив, что отказался, что принял именно такое решение. Я профессионал, но все же оставляю пространство для эмоций. Я влюблен в "Рому" и отдам все ради столичного клуба. Свист в исполнении болельщиков "Милана" в начале матча? Глядя на это, я вдвойне доволен своим решением, о котором сообщил вам только что".

Ранее Моуриньо два сезона тренировал миланский "Интер", он выиграл 5 трофеев с "нерадзурри", в том числе знаменитый требл в кампании-2009/10.

Читайте такжеСерия А. Милан - Рома 3:1. Тренерская победа Пиоли над Моуриньо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
07.01.2022 в 15:02
Как же повезло Милану что ты не стал его тренером!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...