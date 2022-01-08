С шедевром от команды Шевченко. ВИДЕО всех голов 20-го тура Серии А

Вашему вниманию видео всех голов, которые были забиты в матчах 20-го тура итальянской Серии А. Из-за коронавируса четыре поединка были отменены, в остальных команды отличились 20 раз (в среднем больше 3-х за игру). Особенно эффектной получилась битва Лацио и Эмполи – римляне проигрывали 0:2 и 2:3, но отыгрались на 90+3-й. А лучший гол тура у главного форварда Дженоа Маттиа Дестро – он переправил мяч в сетку пяткой.

Сампдория - Кальяри 1:2

Лацио - Эмполи 3:3

Специя - Верона 1:2

Сассуоло - Дженоа 1:1

Милан - Рома 3:1

Ювентус - Наполи 1:1