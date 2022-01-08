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С шедевром от команды Шевченко. ВИДЕО всех голов 20-го тура Серии А

Италия
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Смотреть видео голов матчей 20-го тура чемпионата Италии

С шедевром от команды Шевченко. ВИДЕО всех голов 20-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео всех голов, которые были забиты в матчах 20-го тура итальянской Серии А. Из-за коронавируса четыре поединка были отменены, в остальных команды отличились 20 раз (в среднем больше 3-х за игру). Особенно эффектной получилась битва Лацио и Эмполи – римляне проигрывали 0:2 и 2:3, но отыгрались на 90+3-й. А лучший гол тура у главного форварда Дженоа Маттиа Дестро – он переправил мяч в сетку пяткой.

  • Сампдория - Кальяри 1:2
  • Лацио - Эмполи 3:3
  • Специя - Верона 1:2
  • Сассуоло - Дженоа 1:1
  • Милан - Рома 3:1
  • Ювентус - Наполи 1:1

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Дженоа (Генуя) Наполи (Неаполь) Милан Ювентус лучшие голы
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