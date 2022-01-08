Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С шедевром от команды Шевченко. ВИДЕО всех голов 20-го тура Серии А
Смотреть видео голов матчей 20-го тура чемпионата Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео всех голов, которые были забиты в матчах 20-го тура итальянской Серии А. Из-за коронавируса четыре поединка были отменены, в остальных команды отличились 20 раз (в среднем больше 3-х за игру). Особенно эффектной получилась битва Лацио и Эмполи – римляне проигрывали 0:2 и 2:3, но отыгрались на 90+3-й. А лучший гол тура у главного форварда Дженоа Маттиа Дестро – он переправил мяч в сетку пяткой.
- Сампдория - Кальяри 1:2
- Лацио - Эмполи 3:3
- Специя - Верона 1:2
- Сассуоло - Дженоа 1:1
- Милан - Рома 3:1
- Ювентус - Наполи 1:1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- СМИ: Григорчук хочет оставить в Черноморце 7-8 игроков Динамо
- Пике обнародовал свою зарплату в Барселоне. Она в 6 раз меньше, чем говорилось в утечках
- Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которую Сампдория готова предложить за Супрягу
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...