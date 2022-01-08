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Шевченко: Для нас матч против Специи принципиальный. Мы должны покинуть зону вылета

Италия
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Шевченко: Для нас матч против Специи принципиальный. Мы должны покинуть зону вылета

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Украинский наставник "Дженоа" Андрей Шевченко дал комментарий перед матчем Серии А против "Специи" Виктора Коваленко:

"У нас очень важный матч против "Специи". Хороший результат приблизит нас к сохранению места в Серии А. Нам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. Против "Сассуоло" мы показали хороший первый тайм. Мы могли выступить лучше, но не получилось из-за простых ошибок. Мы должны устранить ошибки в матче против "Специи". Нужно сыграть компактно и агрессивно. Надо сыграть в свой футбол.

Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать ему время потренироваться и адаптироваться.

Я получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели Хефти на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали, чтобы позволить ему играть.

Для нас матч против "Специи" принципиальный. Должны стараться побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Мы вышли из периода, когда мы не побеждали в чемпионате в течение длительного времени.

Трансферное окно закроется в конце месяца. Клуб строит планы по привлечению игроков, в которых мы верим, что они – усиление команды. Для сохранения места в серии А самое важное – отношение игроков. Всегда это подчеркивал, команда хорошо показывает себя в этом плане.

Готовлюсь к матчу, думая только о "Специи". О кубковой встрече с "Миланом" мы подумаем позже.

Кришито сдал отрицательный тест на ковид. Он пройдет медобследование, а мы проверим его состояние. Он и против "Аталанты" играл с некоторыми проблемами", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Специя
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Источник:
Tuttomercato

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