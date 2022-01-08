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Официально: Кшиштоф Пёнтек - игрок Фиорентины

Италия
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Официально: Кшиштоф Пёнтек - игрок Фиорентины

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Итальянская "Фиорентина" объявила о приобретении польского центрфорварда Кшиштофа Пентека, который ранее выступал за берлинскую "Герту".

Нападающий переехал во Флоренцию на правах аренды с первостепенным для "фиалок" правом выкупа летом текущего года. Также поляк уже выбрал игровой номер - на его спине будет число "19".

Ранее Пентек уже выступал в Серии А за "Дженоа" и "Милан". Форвард провел в общей сложности 62 матча и забил 35 голов. Также он может похвастаться 21 матчем и 9 голами за сборную Польши.

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В статье: Герта (Берлин) Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция) Кшиштоф Пентек
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