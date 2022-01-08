Хедира: В Ювентусе нет лидеров, кроме Кьеллини и Бонуччи. Это проблема

Немецкий экс-полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился впечатлениями о текущем положении "старой синьоры":

"Два или три года назад "Ювентус" немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. "Ювентус" не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта.

"Ювентусу" не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. "Ювентус" хорошо сыграл в матче с "Наполи". Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят", - сказал Хедира.