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Хедира: В Ювентусе нет лидеров, кроме Кьеллини и Бонуччи. Это проблема
Экс-игрок выразил свое мнение
Немецкий экс-полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился впечатлениями о текущем положении "старой синьоры":
"Два или три года назад "Ювентус" немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. "Ювентус" не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.
Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта.
"Ювентусу" не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. "Ювентус" хорошо сыграл в матче с "Наполи". Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят", - сказал Хедира.
Напомним, с 2015-го по 2020-й год Хедира играл за туринский клуб.
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