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Хедира: В Ювентусе нет лидеров, кроме Кьеллини и Бонуччи. Это проблема

Италия
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Экс-игрок выразил свое мнение

Хедира: В Ювентусе нет лидеров, кроме Кьеллини и Бонуччи. Это проблема

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Немецкий экс-полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился впечатлениями о текущем положении "старой синьоры":

"Два или три года назад "Ювентус" немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. "Ювентус" не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта.

"Ювентусу" не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. "Ювентус" хорошо сыграл в матче с "Наполи". Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят", - сказал Хедира.

Напомним, с 2015-го по 2020-й год Хедира играл за туринский клуб.

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В статье: Сами Хедира Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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