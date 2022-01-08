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Рома официально объявила о переходе полузащитника Арсенала

Италия
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Очередной трансфер из Англии в Италию

Рома официально объявила о переходе полузащитника Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый полузащитник лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз проведет остаток этого сезона в составе римской "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт "волков".

Клуб из столицы Италии заплатит за аренду 500 тысяч евро. Однако есть ли обязательное право выкупа – неизвестно.

Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитаником "канониров" и это уже его третья аренда. Ранее он выступал на таких же правах за "Ипсвич" и "Вест Бромвич".

В текущем сезоне на счету Мэйтленда-Нейлса один ассист в 11 матчах. Правда, в АПЛ он сыграл всего 263 минуты (восемь встреч).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн. евро Отметим, что Эйнсли стал третьим англичанином в команде Жозе Моуринью после Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рома (Рим) Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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