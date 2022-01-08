Рома официально объявила о переходе полузащитника Арсенала

Правый полузащитник лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз проведет остаток этого сезона в составе римской "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт "волков".

Клуб из столицы Италии заплатит за аренду 500 тысяч евро. Однако есть ли обязательное право выкупа – неизвестно.

Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитаником "канониров" и это уже его третья аренда. Ранее он выступал на таких же правах за "Ипсвич" и "Вест Бромвич".

В текущем сезоне на счету Мэйтленда-Нейлса один ассист в 11 матчах. Правда, в АПЛ он сыграл всего 263 минуты (восемь встреч).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн. евро Отметим, что Эйнсли стал третьим англичанином в команде Жозе Моуринью после Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.