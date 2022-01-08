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Рома официально объявила о переходе полузащитника Арсенала
Очередной трансфер из Англии в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый полузащитник лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз проведет остаток этого сезона в составе римской "Ромы". Об этом сообщает официальный сайт "волков".
???? Benvenuto in giallorosso, Ainsley! ????— AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2022
???? @MaitlandNiles | #ASRoma ???? pic.twitter.com/v7XDSFAPmh
Клуб из столицы Италии заплатит за аренду 500 тысяч евро. Однако есть ли обязательное право выкупа – неизвестно.
Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитаником "канониров" и это уже его третья аренда. Ранее он выступал на таких же правах за "Ипсвич" и "Вест Бромвич".
В текущем сезоне на счету Мэйтленда-Нейлса один ассист в 11 матчах. Правда, в АПЛ он сыграл всего 263 минуты (восемь встреч).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн. евро Отметим, что Эйнсли стал третьим англичанином в команде Жозе Моуринью после Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.
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