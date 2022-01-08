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Шевченко получил в распоряжение второго бомбардира чемпионата Австрии
Дженоа объявила о подписании форварда
ФК "Дженоа" / Автор неизвестен
Официальный сайт ФК "Дженоа" обьявил, что клуб подписал контракт с нападающим австрийского "Штурма" Келвином Йебоа.
За "грифонов" 21-летний форварда будет выступать под 45 номером.
В текущем сезоне итальянский футболист ганского происхождения принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач. Йебуа также играл за сборную Италии U-21.
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Источник:ФК "Дженоа"
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