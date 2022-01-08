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Шевченко получил в распоряжение второго бомбардира чемпионата Австрии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Дженоа объявила о подписании форварда

Шевченко получил в распоряжение второго бомбардира чемпионата Австрии

ФК "Дженоа" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт ФК "Дженоа" обьявил, что клуб подписал контракт с нападающим австрийского "Штурма" Келвином Йебоа.

За "грифонов" 21-летний форварда будет выступать под 45 номером.

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В текущем сезоне итальянский футболист ганского происхождения принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач. Йебуа также играл за сборную Италии U-21.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Йебоа
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Источник:
ФК "Дженоа"

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Комментарии (2)
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Просто Толик (Одесса)
08.01.2022 в 20:27
Хорошая фамилия!
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Просто Квашин (Харьков)
08.01.2022 в 20:48
Сокращенно - Еб !
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