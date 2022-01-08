Шевченко получил в распоряжение второго бомбардира чемпионата Австрии

Официальный сайт ФК "Дженоа" обьявил, что клуб подписал контракт с нападающим австрийского "Штурма" Келвином Йебоа.

За "грифонов" 21-летний форварда будет выступать под 45 номером.

В текущем сезоне итальянский футболист ганского происхождения принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 8 голевых передач. Йебуа также играл за сборную Италии U-21.