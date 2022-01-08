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Милан ведет переговоры по продлению контракта с Эрнандесом и Беннасером

Италия
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А также с Леао

Милан ведет переговоры по продлению контракта с Эрнандесом и Беннасером

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"Милан" работает над пролонгацией соглашений с рядом ведущих игроков основного состава. Об этом рассказал технический директор "россонери" Паоло Мальдини

"Мы на продвинутой стадии переговоров с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером, мы также ведем переговоры с Рафой Леао.

Мы намереваемся продлить контракты с ними в ближайшее время. Эти игроки все еще молоды, и мы верим, что они продолжат приносить много пользы "Милану" в будущем", – рассказал Мальдини.

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В статье: Паоло Мальдини Милан Тео Эрнандес Исмаэль Беннасер Рафаэль Леао
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Источник:
Football Italia

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