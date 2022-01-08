Милан ведет переговоры по продлению контракта с Эрнандесом и Беннасером

"Милан" работает над пролонгацией соглашений с рядом ведущих игроков основного состава. Об этом рассказал технический директор "россонери" Паоло Мальдини

"Мы на продвинутой стадии переговоров с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером, мы также ведем переговоры с Рафой Леао.

Мы намереваемся продлить контракты с ними в ближайшее время. Эти игроки все еще молоды, и мы верим, что они продолжат приносить много пользы "Милану" в будущем", – рассказал Мальдини.