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Милан ведет переговоры по продлению контракта с Эрнандесом и Беннасером
А также с Леао
"Милан" работает над пролонгацией соглашений с рядом ведущих игроков основного состава. Об этом рассказал технический директор "россонери" Паоло Мальдини
"Мы на продвинутой стадии переговоров с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером, мы также ведем переговоры с Рафой Леао.
Мы намереваемся продлить контракты с ними в ближайшее время. Эти игроки все еще молоды, и мы верим, что они продолжат приносить много пользы "Милану" в будущем", – рассказал Мальдини.
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Источник:Football Italia
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